Una quinzena de berguedans es formen en l'àmbit de prevenció de riscos laborals

El Consell Comarcal del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà han ofert un curs per afavorir la inclusió laboral en el sector de la construcció. Des del Consell Comarcal s'assenyala que en les licitacions públiques s'han detectat mancances en el títol de Prevenció de Riscos Laborals en construcció per part de les persones en recerca de feina i situació de vulnerabilitat, i en aquest sentit, l'ens comarcal defensa que aposta per potenciar les clàusules socials.

A la formació en prevenció de riscos laborals per treballar en empreses del sector de la construcció hi han participat una quinzena de persones, ha tingut una durada de 20 hores i es podia complementar amb una formació amb alfabetització digital. De tots els participants 9 han acabat amb la titulació. Les dues administracions es comprometen a «continuarem treballant per afavorir l'ocupabilitat de les persones i la seva inclusió laboral i social.