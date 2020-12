L'Ajuntament de Berga refinançarà un deute de 4,7 milions d'euros

L'equip de govern de Berga -CUP-EREC- ha previst refinançar crèdits ICO per valor de 4,7 milions d'euros per tal de tenir una amortització més llarga i amb menys càrrega sobre el pressupost anual. Es contractaria un crèdit amb una entitat bancària i es tancaria els actuals. Els crèdits actuals vencien el 2023, però eren un ofec per a l'Ajuntament.

A més, si s'acaba confirmant aquest refinançament, l'Ajuntament de Berga deixaria d'estar sotmès al Pla d'Ajust de l'any 2012 que fixa el Ministeri d'Hisenda, i que suposa, entre d'altres, que el consistori no pugui contractar més personal i que hagi de pujar els impostos per tal de reduir despeses i augmentar ingressos. La intenció del consistori és liquidar el deute de l'any 2020 a finals del proper mes de febrer, i acordar aquest refinançament dels gairebé 5 milions amb el banc durant el mes de març.

Actualment, el deute total que arrossega el consistori és de 8,2 milions d'euros (crèdits ICO inclosos), una quantitat important però substancialment més baixa que la de fa uns anys, que fregava la xifra dels 20 milions. Precisament, en els darrers anys, el govern de la CUP havia insistit amb la necessitat de reduir el deute fins a zero, una política que ha estat molt criticada per altres grups municipals com el de Junts per Berga, al·legant que la ciutat estava degradada i que era imprescindible incrementar la despesa.

En relació als nous pressupostos aprovats dimarts, però, el mateix regidor d'Hisenda, Marià Miró, va admetre que era el moment d'augmentar la inversió tot i que això suposi que el deute es redueixi més lentament.

Ara, amb aquest refinançament, els cupaires pretenen compatibilitzar un augment en la despesa amb la reducció del deute però amb més marge de temps per liquidar-lo.

L'equip de govern va donar compte del pla als diferents grups municipals després del ple extraordinari de pressupostos d'aquest dimarts. Formalment no calia una votació i amb la fórmula de donar compte es va evitar.