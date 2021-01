La neu apareix de forma testimonial al Berguedà

La neu ha fet acte de presència aquest divendres de forma molt aïllada en alguns punts del Berguedà. Per exemple, en municipis de l'Alt Berguedà com Saldes o Gósol s'ha vist nevar però molt feblement. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya ha informat de que a Avià ha caigut un ruixat de neu granulada combinat calamarsa.

Protecció Civil de la Generalitat ja ha desactivat aquesta divendres a la tarda l'alerta del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT) per la millora de la situació meteorològica segons la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Durant aquest episodi no s'han enregistrat incidències destacables al territori.