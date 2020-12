Salut realitza un cribratge a Berga per trobar positius en un moment de pujada

El Sistema Català de Salut va portar a terme durant tota la jornada d'ahir un cribratge al barri de Santa Eulàlia de Berga per detectar positius asimptomàtics de coronavirus entre els veïns i veïnes de la ciutat. Salut busca una fotografia real de la situació de la pandèmia, que en els darrers ha tingut una creixement molt notable.

A Berga s'han comptabilitzat 74 nous casos de covid-19 en l'última setmana, just el doble que els diagnosticats ara fa set dies. L'índex de risc es dispara i ja supera el llindar dels 1000, concretament se situa en 1167. A més, la taxa de reproducció de l'epidèmia també augmenta i ara és de 1,87.

Aquest és el segon cribratge massiu que es fa a Berga. Però a diferència d'aquells cribratges massius amb tests d'antígens, en aquesta ocasió la prova era PCR. Això fa que els resultats no es poden saber fins entre 24 i 48 hores posteriors a la seva realització. Els usuaris i usuàries poden consultar el resultat a través de l'aplicació de La Meva Salut o bé mitjançant un SMS en el qual els indicaran si la prova PCR ha resultat positiva o bé negativa.

La majoria de persones que es van sotmetre a la prova -a les 6 de la tarda hi havien passat uns 500 persones- van assenyalar que ho feien «per seguretat» i per descartar que poguessin contagiar, mentre que algun veí i veína també va reconèixer que volia assegurar-se de que era negatiu de cara a poder celebrar amb normalitat la revetlla de Cap d'Any. En el cribratge hi havia professionals del centre d'atenció primària de Berga i de dues unitats mòbils del Bages i Berguedà per donar suport. En total, l'equip estava format per tres tècnics de cures auxiliars que realitzaven les proves, tres administratius que s'encarregaven de la recepció de persones i recollir les dades, i un professional d'infermeria que coordinava l'operatiu.

En la darrera setmana, la situació també ha empitjorat a l'fHospital de Sant Bernabé. A data d'ahir, el centre comptava amb 14 pacients ingressats amb diagnòstic positiu de Covid-19, cinc més que ara fa set dies. A més, en l'última setmana han ingressat 11 pacients, però en canvi, no s'ha registrat cap nova defunció. A més, s'han donat 5 altes i s'ha fet 1 trasllat a UCI externa. També ha incrementat de el nombre de professionals contagiats, que ha passat de 7 a 9.