Els infants de la Pobla volen mantenir viva la tradició de l'esquella per avisar els Reis

arxiu particular

Nens i nenes abans d'iniciar l'esquellada de l'any 2020 arxiu particular

Els nens i nenes són els grans protagonistes cada 5 de gener a la Pobla de Lillet. D'ells depèn que els Reis Mags de l'Orient no es descuidin de deixar regals per totes les cases del municipi. Diu la llegenda que un dia de vigília de Reis aquest municipi de l'Alt Berguedà va quedar completament colgat per la neu, i Ses Majestats no es van adonar que sota de la neu s'hi amagaven cases d'un municipi amb veïns i veïnes carregats d'il·lusió i de desitjos en aquesta jornada màgica.

Des d'aleshores, cada any, amb més o menys participació, més o menys entusiasme, uns quants veïns de la Pobla de Lillet, ara majoritàriament infants, fan sonar les esquelles que duen penjades al coll o entre les mans i es passegen alegrement pels carrers i places del poble per advertir Mel-cior, Gaspar i Baltasar que no s'oblidin de deixar regals a tots els poblatans i poblatanes.

Tot i això, la festa va agafar més embranzida just ara fa 25 anys, a partir del 1995, quan l'Associació de Mares i Pares (AMPA) de l'escola Lillet a Güell va assumir la responsabilitat d'organitzar cada any l'activitat coneguda com «l'esquellada», dirigida bàsicament a la població infantil.

Els infants fan ressonar les esquelles per tot el municipi cada 5 de gener a partir de les 11 del matí, mentre uns voluntaris també recorren igualment la població per cantar cançons. Amb aquesta combinació de soroll i música, els veïns s'asseguren que els Reis no passaran de llarg. També és típic concloure l'activitat amb un pica-pica, abans d'anar a rebre Ses Majestats..

Enguany, a causa de les mesures de distanciament social per la pandèmia de la covid-19, la festa serà més espontània, però l'objectiu principal es mantindrà intacte. La presidenta de l'acte, Sabina Casas, ha explicat que tothom podrà fer sonar les esquelles des de diversos punts del municipi però que no hi haurà concentracions d'infants ni tampoc el pica-pica i la cantada de cançons.