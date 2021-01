L'ACA millora el sanejament d'aigües residuals d'una planta depuradora d'Avià

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs de diverses depuradores d'aigües residuals de les comarques del Bages i el Berguedà. El director de l'ACA, Lluís Ridao, ha supervisat la conclusió de les obres de les depuradores de Rajadell, Valls de Torroella i Avià.

La planta berguedana és de tipus biològic, té una capacitat per sanejar 600 m3/dia, i tractarà les aigües residuals generades als nuclis d'Avià, el barri de la Creu, el Molí del Castell i Graugés. Un cop finalitzada l'obra civil i la instal·lació dels equips per depurar l'aigua, queda pendent la construcció de l'escomesa elèctrica per dotar les plantes d'energia per garantir el seu funcionament. La capacitat d'aquesta planta depuradora equival a una població total de 2.800 habitants

Els treballs, amb una inversió de 2,5 milions d'euros, també han comportat la construcció de 6,5 quilòmetres de col·lectors i tres estacions de bombament. La constructora encarregada de portar a terme les actuacions ha estat Oms Sacede Sau (Remondis Agua Sau).