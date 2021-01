Berga registra 73 nous casos de covid i manté un alt risc de rebrot

Berga ha registrat 73 casos nous casos de coronavirus els últims set dies, un menys que els comptabilitzats ara fa una setmana. El risc de rebrot ha baixat però continua sent molt alt, de 759 punts. La taxa de reproducció de l'epidèmia també ha descendit i ara és de 0,88.

D'altra banda, en la roda de premsa setmanal per informar de l'afectació del covid-19 a la ciutat, l'alcaldessa Montse Venturós ha anunciat que els nous ingressos ja estan autoritzats a la residència Sant Bernabé. En aquese sentit, cal assenyalar que no estaven permesos des del passat mes de març. A més, tant aquesta residència com la de Les Germanetes continuen en una situació estable.

Finalment, en les últimes hores també s'han conegut els resultats del cribatge del passat dimecres a Berga. Es van realitzar la prova PCR unes 640 persones, de les quals van resultar positives 12, prop d'un 2%.