L'espai del convent de Sant Francesc es vesteix de gal·la per convertir-se en un indret farcit de màgia

L'espai del convent de Sant Francesc de Berga, actualment en desús, s'ha vestit de gal·la durant unes hores per convertir-se en un indret farcit de sorpreses, màgia, il·lusions i desitjos. Les restriccions socials derivades de la covid-19 i les baixes temperatures no han impedit als nens i nenes de Berga viure una experiència curta, d'uns 20 minuts, però igual d'emocionant que cada any.

El consistori ha organitzat un breu recorregut pels passadissos del convent de Sant Francesc abans d'arribar a l'escena més esperada, a l'espai del claustre, on els infants han pogut veure a pocs metres de distància a Ses Majestats i demanar-los-hi els últims desitjos per una nit màgica.

La principal sorpresa que s'han trobat els infants durant el circuit era l'aparició, de cop, de dos comediants que amenitzaven el camí fins al claustre. A més, abans de preguar als Reis que durant la nit i matinada fóssin generosos i no escatiméssin cap gram d'energia per arribar a totes les cases, els infants eren advertits d'allò que els hi tocaria si no havien fet bondat els últims dies: un bon tros de carbó.

La regidora de Festes de l'Ajuntament de Berga, Roser Valverde, ha recalcat que l'activitat ha tingut una bona rebuda entre el públic infantil i que tots els infants han pogut gaudir d'aquest dia tan especial. Per tal d'evitar aglomeracions en l'entrada, el consistori ha habilitat i delimitat tres files per fer la cua en funció de la franja horària a la qual s'havien inscrit les famílies. En total, a cada franja hi podien accedir, com a molt, 20 grups de 6 persones, tot i que a la pràctica moltes bombolles familiars estaven formades per menys integrants.