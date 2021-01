L'Hospital Sant Bernabé prohibeix les visites a causa de l'evolució de la covid-19

L'Hospital Sant Bernabé restringirà, a partir d'aquest dijous 7 de gener, les visites a tot el centre hospitalari per culpa de l'empitjorament de les dades de la pandèmia del coronavirus. De forma excepcional, sí que estaran permeses en aquells casos de final de vida o en altres casos de naturalesa semblant.

Pel que fa a l'activitat programada, el centre incrementarà les visites telefòniques en tots aquells casos que sigui possible per evitar el màxim els desplaçaments al centre hospitalari, i només es permetrà l'entrada d'un acompanyant en cas de pacients menors d'edat o persones dependents en el moment de la vista.

Aquestes mesures seran avaluades en tot moment i en cas que es consideri necessari, podran ser modificades. L'Hospital assegura que "és conscient de la repercussió que tenen aquestes mesures tant per als pacients com per als seus familiars", però recorda que són "totalment necessàries" en aquest moment.