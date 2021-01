La prohibició d'escalar en roques de la Serra de Queralt inquieta els muntanyistes

La decisió presa per l'equip de govern de la CUP ara fa unes setmanes de no permetre l'escalada en determinades roques de l'entorn de Queralt no ha estat rebuda de bon grat pel col·lectiu escalador. L'equip de govern justifica aquesta restricció en base a la prohibició que estableix el POUM de l'any 2004 de portar a terme qualsevol activitat «cinegètica, esportiva o de lleure» en els «costers rocosos».

El geòleg, muntanyenc i escalador berguedà Joan Casoliva, assegura que «no estem en contra de les regulacions perquè estan vigents en molts parcs naturals, però aquesta ens dona la sensació que és una mica arbitrària, afirma Casoliva. L'escalador coincideix que hi ha espècies endèmiques que s'han de conservar, però recorda que, en l'estudi encarregat pel consistori, no consta que l'escalada afecti negativament la seva preservació.

Per la seva banda, el principal partit de l'oposició, Junts per Berga, també s'ha mostrat molt crític amb aquesta mesura. «No veiem necessari prohibir d'avui per demà l'escalada. Potser si que s'han d'establir una sèrie de normatives, pero no de la manera que s'ha fet, sense tenir en compte els escaladors» opina el cap de l'oposició Ferran Aymerich.

El líder de Junts per Berga assenyala que si es prohibeix l'escalada també s'haurien de restringir moltes altres activitats en l'entorn de Queralt, una perspectiva que també comparteix Casoliva, que recorda que «els escaladors no som els únics usuaris de la muntanya.

La mesura ja està en vigor i, de fet, en les roques on no es permet l'activitat, totes excepte la zona de les Agulles de Mercadal i el Roc de l'Alou, ja s'hi ha instal·lat un cartell per advertir els esportistes de la normativa.