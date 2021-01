Els Reis d'Orient han arribat aquesta tarda a Puig-reig. Ses Majestats han estat rebudes per l'alcalde Josep Altarriba i han començat a rebre petits i grans a la zona del pavelló esportiu. Una nit màgica i especial, marcada per les mesures de seguretat per la contenció de la covid-19.

Melcior, Gaspar i Baltasar han rebut els puig-reigencs en grups de màxim 6 persones i en horaris dividits per franges d'edat.