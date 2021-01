Dimiteixen dos patrons de la Residència Sant Bernabé per discrepàncies amb la gestió

Marc Marginet i Núria Arnau, vocals del patronat de la residència Sant Bernabé de Berga des del juliol del 2019, han presentat en una carta la seva dimissió per divergències amb les decisions i les actuacions dels darrers mesos respecte a la gestió del centre.

Els vocals acusen a la direcció del patronat de "tirar pel dret" i "d'ocultar informació". La residència, un cop aprovat el traspàs a la Generalitat de l'Hospital Bernabé, va quedar com un organisme autònom però que provisionalment era gestionat pel patronat. Tot i això, l'Ajuntament de Berga va signar un conveni de col·laboració amb l'hospital mentre la gestió de la residència encara no s'hagués definit. Sensada i Arnau recorden que aquest acord ha suposat un desemborsament d'uns 15.000 euros.

D'altra banda, els vocals critiquen que, des de que van assumir el càrrec, no s'hagi convocat cap patronat ordinari i asseguren que "no hem tingut accés a la documentació comptable ni ha estat possible fer-ne estudi de viabilitat". En aquest sentit, tot i la possibilitat que en les properes setmanes la gestió de la residència ja recaigui sota l'empresa SUMAR, opinen que la seva viabilitat "no és clara".