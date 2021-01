Olvan repartirà un 85% menys de racions d'arròs per la Festa de Sant Sebastià

La tradicional arrossada popular d'Olvan per la Festa de Sant Sebàstia serà molt a petita escala aquest any 2021. La intenció del consistori, a falta d'enllestir els últims detalls, és servir aproximadament unes 300 racions d'arròs exclusivament pels veïns i veïnes del municipi. Aquesta xifra suposa només un 15% del total de plats que se solen omplir en un any habitual, al voltant de 2.000.

Com ja és habitual cada any, i partint del vessant popular que envolta la festa, es porta a terme un acapte casa per casa per cobrir els costos de la celebració. Habitualment, el conjunt d'actes suposa un cost d'uns 5.000 euros, dels quals una bona part (prop de 4.000 euros aproximadament) són sufragats pels ciutadans del municipi a través de l'acapte. Enguany, la previsió de l'Ajuntament d'Olvan és que la quantitat recaptada sigui superior o molt semblant al cost de l'esdeveniment, ja que molts actes es suspendran.

L'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, ha explicat a aquest diari que, per obtenir racions d'arròs, els veïns hauran de mostrar un tiquet que serà entregat a cada domicili. Com ja és d'esperar, no hi haurà dinar de germanor i només una persona de cada nucli familiar podrà recollir els plats d'arròs, que se serviran amb envasos biodegradables. A falta de confirmació oficial, tot fa indicar que el consistori haurà d'anul·lar també activitats com el ball de tarda, el concert i el mercat artesanal, i s'haurà de veure que passa finalment amb els actes religiosos.

La celebració de la Festa de Sant Sebastià serveix per renovar el vot de poble en agraïment al sant que va alliberar els habitants d'aquesta població del Berguedà de la pesta, durant l'edat mitjana.