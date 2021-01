El concurs d'emprenedors comptarà amb nous guardons

El Concurs d'Idees Emprenedores que organitza l'Agència de Desenvolupament del Berguedà arriba enguany a la 9a edició i ho fa amb uns premis renovats. El que no canviarà és la col·laboració de Regió7 i el format televisiu iniciat el 2018 a través de Televisió del Berguedà, que permet donar molta més notorietat i visibilitat als emprenedors. De fet, l'any passat cada programa va ser vist per més de 20.000 telespectadors de mitjana.

El president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, ha explicat que «el concurs és una excusa per fer aflorar talent, projectes i idees», i que malgrat estar vivint uns temps difícils, «ara és el moment de fer que les persones del territori aprofitin aquesta oportunitat"»

Pel que fa a la categoria dels premis, totes les candidatures es presentaran en un únic bloc de Premi Emprenedor, dins el qual hi haurà 3 premis. D'una banda, el premi emprenedor (equivalent al primer premi de l'any anterior), on es valorarà la viabilitat del projecte, la maduresa, les habilitats i aptituds dels promotors i el potencial de creixement. El guanyador s'emportarà 3.000 euros en metàl·lic i 5.000 euros en pack de serveis.

En segon lloc, hi haurà el Premi al projecte més innovador, ja sigui quant a procés productiu, noves tecnologies o formes de treball. I el tercer premi serà al projecte amb més impacte social i territorial. Es poden valorar diversos valors, com la sostenibilitat, la inclusió social o la creació d'ocupació. Els guanyadors d'aquestes dues últimes categories s'emportaran 1.500 euros en metàl·lic. A més, també es lliurarà el premi per vot popular, en el qual tothom podrà votar a través de la web de Regió7 la candidatura que desitgi. El vencedor s'emportarà 500 euros.

Durant el mes de desembre s'han enregistrat els diferents programes, donant així continuïtat al format audiovisual del concurs, i a mitjans de gener es podrà veure els emprenedors en diferents programes de 15 minuts a la Televisió del Berguedà on explicaran el seu projecte.

Enguany, s'han presentat 18 projectes emprenedors de diferents sectors com l'esportiu, cultural, d'aprenentatge, alimentació o disseny tèxtil, entre altres. Tots ells es sumen als 138 projectes participants de les 8 edicions anteriors, dels quals 22 han resultat guardonats i el 77% d'aquests, encara continuen funcionant.

El certamen segueix comptant amb el patrocini de La Caixa, la qual ha mantingut la seva aportació de 6.500€, i amb la col·laboració de moltes entitats i empreses que aposten per l'emprenedoria de la comarca i fan possible la realització del concurs, dotant els premis valorats amb més de 15.000€.