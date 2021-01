Dimiteixen dos patrons per la gestió de la residència Sant Bernabé

Marc Marginet i Núria Arnau, escollits membres del patronat de la residència Sant Bernabé de Berga al juliol del 2019, han presentat en una carta la seva dimissió per divergències amb les decisions i les actuacions que ha portat a terme el govern municipal en els darrers mesos.

Els dos exvocals del patronat acusen la seva presidència, ocupada per l'alcaldessa Montse Venturós, d'inacció en el moment de determinar les noves estructures i la futura gestió de la residència. El passat mes de febrer, un cop es va fer efectiu el traspàs de l'Hospital Sant Bernabé a la Generalitat, la residència va quedar deslligada del centre sanitari i aleshores es va convertir en un organisme autònom però gestionat per l'Ajuntament.

En aquest sentit, cal destacar que el consistori va firmar un conveni de col·laboració amb l'hospital mentre la residència no disposés d'unes estructures sòlides. El cost d'aquest acord va ser d'uns 15.000 euros, sufragats per l'Ajuntament. Marginet i Arnau critiquen aquest conveni i recorden que el centre ha hagut d'afrontar els mesos més durs de la pandèmia de la covid-19 amb manca d'estructures i sense director.

A més, els ja expatrons critiquen la possibilitat que es contracti l'empresa SUMAR perquè s'encarregui de la gestió del centre. SUMAR és defineix com una «entitat pública formada per diferents administracions públiques, d'àmbit local i comarcal».

Marginet i Arnau lamenten que no s'hagi optat per una «gestió municipalitzada i directa» del centre, posen en dubte la seva viabilitat en base als comptes que presenta i es pregunten que passarà amb alguns dels serveis que s'estan prestant des de l'Hospital gràcies al conveni esmentat anteriorment, com ara la neteja o el servei de cuina.

En aquest sentit, els dimissionaris del patronat critiquen que, des que van assumir el càrrec, no s'hagi convocat cap patronat ordinari i asseguren que «no hem tingut accés a la documentació comptable ni ha estat possible fer-ne estudi de viabilitat». Fins i tot, acusen directament l'alcaldessa Montse Venturós d'ocultar informes i auditories a la resta de patrons. En aquesta mateixa línia, remarquen que la seva predisposició «sempre ha estat absoluta» i es queixen que «sempre se'ns ha demanat aprovar acords a última hora, sense contrastar informació i sense que se'ns hagi demanat mai col·laboració en res».

Finalment, asseguren sentir-se responsables de la situació viscuda pels treballadors, residents i familiars en els darrers mesos i desitgen que «s'assumeixin responsabilitats, es passin comptes i s'aprengui dels errors per tal que en el futur s'estableixi una gestió de la Residència professional, eficient i amb un Patronat coordinat i diligent», conclouen.

Cal destacar que l'octubre de 2018, Núria Arnau, ja patrona, va criticar la gestió del patronat respecte a l'Hospital de Berga, quan encara depenia del consistori. Aleshores, Arnau es va queixar d'inoperància i va qualificar de «personalista» la gestió del gerent Enric Ballabriga. En un comunicat amb Josep Vidal, assenyalaven que el gerent feia i desfeia sense retre comptes als membres de l'ens i que només convocava el patronat per aprovar el pressupost.