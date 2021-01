L'empresa Sumar podria assumir la gestió de la residència de Berga en 10 dies

L'acord amb l'empresa Sumar perquè es faci càrrec de la gestió de la residència Sant Bernabé podria ser imminent. Així ho va assegurar ahir a aquest diari la patrona del centre i regidora d'ERC a l'Ajuntament de Berga, Dolors Tous. El dia assenyalat en el calendari en el qual es podria fer efectiu l'acord és el proper 18 de gener.

En principi, segons la regidora dels grup republicà, que ara forma part del govern amb la CUP, això dependrà que ho aprovi el patronat la propera setmana. L'empresa era una de les tres candidates a fer-se amb la gestió de la residència, va confirmar Tous. Sumar es defineix com una entitat pública que ofereix «programes, serveis i equipaments que poden ser d'interès per a les Administracions Públiques que en són sòcies».

L'edil també va explicar que, si s'acaba tancant aquest acord, el proper 31 de gener ja es donaria per finalitzat el conveni de col·laboració provisional de l'Ajuntament amb l'Hospital Sant Bernabé, que ha suposat un cost de 15.000 euros per al consistori i que està prorrogat des del 31 de desembre.

La regidora també ha donat el seu punt de vista sobre les dimissions del patronat del regidor de Junts per Berga, Marc Marginet, i de Núria Arnau, que hi formava part com a ciutadana. Tous ha admès que «ha faltat informació» i que ens hauria agradat «decidir més entre tots», però al mateix temps també ha manifestat tot el suport a la presidència del patronat, que ocupa l'alcaldessa, Montse Venturós.

Precisament, Regió7 s'ha volgut posar en contacte amb l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per contrastar totes aquestes opinions i conèixer la situació actual de la residència, però de moment no ha estat possible.