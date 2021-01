Els comerciants de Berga demanen al Procicat poder treure les botigues al carrer per «salvar» les rebaixes

L'associació de botiguers Berga Comercial ha demanat al Procicat que es permeti als establiments de la ciutat vendre a les portes de l'establiment, els caps de setmana, per tal de no haver de tancar i així "salvar les rebaixes". Segons ha explicat el president del col·lectiu a l'ACN, Xavi Orcajo, la proposta compta amb el suport de l'Ajuntament i estan esperant una resposta. Si se'ls hi donés llum verda, avança, la intenció seria posar en marxa la mesura el cap de setmana vinent. Altres associacions de botiguers, com ara Vic, estan esperant veure com es resol la demanda per també pujar-se al carro.

El tancament del comerç no essencial, els caps de setmana, i coincidint amb l'inici de les rebaixes, suposa un gran perjudici pels negocis. "No volem buscar l'escletxa legal, sinó poder desenvolupar l'activitat econòmica", explica el president de Berga Comercial, Xavi Orcajo. Per aquesta raó suggereixen que els comerços, prop d'una norantena, puguin treure a les portes dels seus establiment els productes rebaixats. "La botiga estaria completament tancada", recalca.

A parer dels botiguers, amb la població que té Berga, seria factible realitzar-ho "complint amb les mesures i evitant les aglomeracions". A més, afegeix, hi hauria sectors com els de la moda i l'electrònica, que fins i tot en podrien sortir beneficiats, ja que sovint perdent clients perquè van de rebaixes fora de la comarca.

Berga Comercial ha traslladat la proposta, que compta amb el suport de l'Ajuntament, al Procicat. Si se'ls donés llum verda, explica Orcajo, s'implantaria de cara el proper cap de setmana.



Vic, a l'espera

Vic Comerç està a l'espera de veure com es resol la petició de Berga. Si fos favorable, explica el gerent, Roger Noguer, també ho demanarien. I és que recorda que el tancament arriba "en un moment en què el petit comerç no s'ho pot permetre".

Per a Vic Comerç les darreres restriccions estan farcides d'"incongruències i la situació ens preocupa molt", assegura Noguer, tot afegint que els botiguers estan "indignats". "No s'entén perquè les grans superfícies poden vendre llibres i un llibreter ha de tancar", posa com a exemple, tot assegurant que "no pot ser que alguns establiments quedin dins i altres fora".

Precisament aquest divendres al vespre la Guàrdia Urbana de Vic va fer tancar un establiment gran per incomplir les restriccions d'activitat del Procicat.