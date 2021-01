Una estrella Michelin en un poble confinat de 145 habitants

A Sagàs, amb tan sols 145 habitants, hi ha el restaurant Els Casals, amb una estrella Michelin. El local s'ha anat adaptant a les restriccions i ha continuat obert malgrat les limitacions per la covid-19. Ara, però, el confinament municipal a tot Catalunya ha fet inviable continuar amb el negoci obert i, per aquest motiu, els responsables del restaurant han decidit abaixar la persiana temporalment.

"No veig els meus veïns venint a dinar al restaurant un dimecres, no ens queda cap altra opció que tancar", explica Oriol Rovira, cuiner del restaurant. El tancament es mantindrà fins que les restriccions per la covid-19 deixin de ser tan limitades. Rovira també ha tancat els dos restaurants que té a Barcelona: El Porc i el Sagàs.

Tenia quilos de tòfona recollides a la seva finca i en el seu punt òptim per servir al restaurant. Ara però, amb Els Casals tancat, el cuiner Oriol Rovira no té més remei que vendre-les a col·legues de feina. Amb el confinament municipal, no pot mantenir obert el restaurant, amb una estrella Michelin, perquè la situació ho fa "insostenible".

Fins ara, s'havien adaptat a cada situació. "Sóc partidari d'obrir per poc que sigui, però arriba un moment que ja no és possible", lamenta. De moment, ha optat per avançar les vacances dels treballadors i, a partir del 21 de gener, decidirà si els aplica l'ERTO o torna a obrir. Tot dependrà de les restriccions.

Rovira lamenta que el Govern apliqui restriccions generals i a última hora, sense temps de maniobra. En un restaurant com el seu, d'alta gastronomia, s'hi afegeix el fet que es treballa amb producte de primera qualitat i de preus elevats. "Pots anular la reserva, però la matèria primera ja l'has comprat", explica.

De moment, ha decidit tancar temporalment el restaurant Els Casals, i també els dos restaurants que té a Barcelona: El Porc i Sagàs. En canvi, just abans del Nadal, ha engegat un nou negoci a Andorra: un hotel de muntanya a Encamp. "Sembla una contradicció perquè és un projecte nou, però al final hi ha coses que són inajornables", afegeix.