La residència serà gestionada per Sumar, que treballa per al Consell

L'empresa pública Sumar, que assumirà la gestió de la residència Sant Bernabé en les properes setmanes, també presta serveis al Consell Comarcal. Concretament, s'encarrega del Servei Socioeducatiu Itinerant i d'un servei de suport i recolzament a les famílies.

Sumar és una empresa gironina constituïda per diferents administracions públiques que en són sòcies com ara el mateix Consell Comarcal del Berguedà. En tractar-se d'un mitjà propi, aquests ens poden encarregar serveis directament a l'empresa sense necessitat de passar prèviament per un concurs públic. L'entitat presta serveis en un total de quinze comarques catalanes, entre les quals també es troben el Bages i el Moianès en l'àmbit de la Cataluya Central.

D'una banda, el Servei Socioeducatiu Itinerant del Berguedà es presta als municipis de Gironella, Puig-reig, Bagà i Guardiola de Berguedà des de finals de l'any passat, i comporta un cost d'uns 63.000 euros. D'altra banda, el servei de suport i acompanyament a les famílies ha entrat en vigor aquest mes de gener, i es presta de forma coordinada amb els serveis socials, amb un cost d'uns 24.000 euros. En els dos casos, aquestes quantitats estan sufragades per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, i una petita part va a càrrec de cada ajuntament en funció del seu nombre d'habitants.

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va assegurar ahir en la roda de premsa setmanal per actualitzar les dades del coronavirus que el consistori està treballant per fer efectiu el traspàs de la residència a Sumar com abans millor. Per la seva banda, el regidor de Drets Socials de l'Ajuntament de Berga, Iván Sánchez, va assenyalar que el consistori ja es planteja la contractació d'aquesta empresa des de finals de l'any 2019, i que l'esclat de la pandèmia va aturar el procés. En tot cas, Venturós i Sánchez han anunciat que en els propers dies realitzaran una roda de premsa per actualitzar tota la informació referent a la gestió del centre.