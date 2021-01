La multinacional Colisée gestionarà la residència Salarich-Calderer de Bagà els propers 12 anys

La multinacional Colisée assumeix la gestió de la residència Salarich-Calderer de Bagà (Berguedà) per als 12 anys vinents amb opció a 5 més. En un comunicat difós per la mateixa companyia s'explica com després de sis mesos de negociacions i amb la col·laboració de totes les parts implicades, s'ha signat un contracte amb el qual l'empresa adquireix l'equipament per a persones grans amb 82 places residencials i 45 empleats.

L'alcalde de Bagà i vicepresident del Patronat de la Fundació Salarich-Calderer, Joan Oña, ha valorat positivament aquest acord: "Amb aquest acord podrem donar continuïtat a la residència. La situació econòmica era tan precària que feia inviable mantenir la residència oberta. L'Ajuntament, conjuntament amb la Generalitat i el Patronat, hem arribat a un acord amb el Grup Colisée per tal que aquest porti la gestió de la residència tot mantenint la titularitat de la mateixa".

El director d'Operacions de Grup Colisée a Espanya, Toni Guerra, ha destacat la importància de seguir creixent en el territori per situar-se a prop de les persones i les seves famílies: "En un moment excepcional, ara més que mai, som conscients que la nostra tasca és fonamental per tal de complir el nostre propòsit, que no és altre que cuidar les persones grans i respondre a les necessitats urgents de les seves famílies. Aquesta nova incorporació ens permet seguir a prop de les persones, i fer-ho comptant amb la col·laboració i suport de la Fundació Salarich-Calderer i de l'Ajuntament de Bagà és clau per encarar aquesta nova etapa".

Sobre el Grup Colisée

El Grup Colisée a Espanya és una companyia centrada a cuidar, acompanyar i atendre les persones grans i les seves famílies. L'empresa forma part d'un grup internacional amb més de 40 anys d'experiència en el servei, i compta amb una xarxa de centres residencials a França, Bèlgica, Espanya, Itàlia i la Xina.

El grup a Espanya té un equip de més de 4.400 professionals, aporta més de 6.000 llits residencials i compta amb 57 centres residencials i centres de dia. A Catalunya s'encarreguen de residències situades a Barcelona, Cambrils i des de fa uns mesos a Igualada.