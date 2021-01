Berga haurà de sufragar part de les obres del polígon perquè el termini d'execució s'ha exhaurit

L'Ajuntament de Berga haurà d'aportar una quantitat de les seves arques municipals en les obres del Polígon de la Valldan per no acabar-les abans del 31 de desembre de 2020. L'alcaldessa Montse Venturós ho va reconèixer en el ple d'aquest mes de gener.

El cost total dels treballs és d'1.2256.120,49 euros, dels quals la Diputació de Barcelona finança prop d'un milió i mig. Però la "condició sine qua non" per tal que aquesta juda tingués validesa és que les actuacions estiguéssin enllestides abans del 2021, és a dir, com a molt tard, el darrer dia de 2020. Aquest termini no s'ha complert i a hores d'ara encara queda acabar l'asfaltatge, tal com va denunciar ahir en la sesió plenària el portaveu de l'oposició Ferran Aymerich.

El líder de Junts per Berga va opinar que s'hauria de destinar una quantitat important, i va traslladar l'interrogant a l'alcaldessa, que va evitar quantificar una xifra concreta. Per la seva banda, el regidor del PSC, Abel García, va sumar-se a la petició d'Aymerich i va recriminar a l'equip de govern que les obres "estiguéssin aturades uns dies" tenint en compte que ja s'estaven excutant amb retard.

Les actuals obres van començar a l'octubre amb la reurbanització del carrer de Garreta. El projecte consisteix en renovar un tram d'uns 500 metres des de l'entrada a la carretera de Solsona fins a l'encreuament amb el camí de Can Ballús, que ja s'ha reurbanitzat. A més, s'ha de renovar el paviment, les voreres, l'aparcament, l'enjardinament i l'arbrat. També es porta a treme la canalització del tub de fibra òptica i s'adeqüa un vial per a vianants i bicicletes.

La segona gran actuació és la reurbanització del carrer Germans Farguell. Aquí s'intervé en un tram d'uns 250 metres entre el camí de Can Ballús i el camí de Sant Bartomeu. S'està renovant el paviment, les voreres, l'enjardinament i s'habilitaran més places d'aparcament. La tercera fase inclou la sectorització de la xarxa d'aigua potable del polígon per evitar que quan hi hagi una avaria afecti a tothom, el desplegament de la xarxa de distribució d'aigua calenta a 80 graus des de la central de biomassa i la instal·lació d'un nou panell informatiu de leds.