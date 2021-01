L'entrada d'ERC al govern de Berga s'ajorna pel retard en notificar-ho a l'oposició

La incorporació d'ERC al govern municipal de Berga ha quedat, de moment, posposada. La modificació del cartipàs havia d'entrar d'urgència en l'ordre del dia del ple ordinari del mes de gener, però les crítiques de l'oposició per haver rebut «a última hora» la documentació va provocar que el govern de la CUP acabés fent marxa enrere.

L'alcaldessa de la ciutat, Montse Venturós, va reconèixer que «ho hem fet malament, no és acceptable rebre la informació el mateix dia, i demanem disculpes a l'oposició per haver fet aquests expedients a correcuita», va admetre Venturós. Per la seva banda, el cap de l'oposició, Ferran Aymerich, va denunciar que «la modificació havia de servir per millorar l'Ajuntament i servir millor Berga, i això en cap cas s'esta portant a terme. Estem funcionant pitjor amb deu regidors que amb vuit», va opinar. Mentrestant, l'edil del PSC, Abel García, va reclamar el «dret a tenir la documentació quan toca, que no se'ns convoqui a reunions d'avui per demà, i a tenir un petit espai per alguna reunió amb ciutadans. Em sento com a dissidència», va defensar García.

No obstant, el moment de més tensió en el ple es va viure quan Junts per Berga va recriminar a l'equip de govern «l'adjudicació d'un contracte de servei d'impressió i edició» pel valor de 5.300 euros d'un llibre sobre els ocells de la serra de Queralt en el qual suposadament havia participat el regidor de Medi Ambient, Eloi Escútia. L'edil va negar rotundament la seva implicació amb aquest contingut i va assegurar que les persones participants són enteses en ornitologia. Però tot seguit va ser més contundent i va qualificar de «baixesa i misèria» els arguments exposats per la primera força de l'oposició.

Un altre punt en el qual es va evidenciar la divisió del ple va ser en la moció de Junts per Berga per incloure una proposta de pla de xoc en els pressupostos d'aquest exercici. La formació demanava destinar 40.000 euros a les entitats del tercer sector i a la dinamització comercial respectivament, i 50.000 a la promoció econòmica. La regidora de Comerç, Roser Rifà, va assegurar que la partida inicial prevista de 20.000 euros augmentarà perquè s'hauran de cancel·lar esdeveniments i que el consistori «està en contacte amb les entitats per construir el pla de xoc de forma col·lectiva». Però també va retreure a Junts per Berga que «no especifiqui d'on treure aquests diners» i va subratllar que «aquesta no és la nostra manera de procedir. En la rèplica, el portaveu de Junts, Ferran Aymerich, va opinar que «ha quedat clar que per aquest equip de govern no és una prioritat establir un pla de xoc i que no s'aposta per anticipar-nos als problemes. Cal anticipació», va concloure. En canvi, la petició sí que va comptar amb la posició favorable del socialista Abel García, però la majoria, encara no oficial, de la CUP i ERC, va tombar la moció.