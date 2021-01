L'Hospital de Berga registra 4 noves morts en l'última setmana

A data d'avui, l'Hospital Sant Bernabé té 12 pacients ingressats amb diagnòstic de Covid–19. Durant la darrera setmana han ingressat 11 pacients per Covid, s'han donat 13 altes i hi ha hagut 4 defuncions. Quant als professionals, actualment n'hi ha 9 amb diagnòstic de Covid–19.

D'altra banda, l'Hospital de Berga subratlla que que dues de les altes i una de les defuncions ja s'havien negativitzat en el moment en què es van produir.

Les visites socials al centre no estan permeses

L'Hospital Sant Bernabé recorda que des del dia 7 de febrer no estan permeses les visites socials a les persones hospitalitzades al centre, com a mesura extraordinària per garantir al màxim la seguretat de pacients i professionals davant l'evolució de la pandèmia de Covid19. Només es permet visitar pacients en aquells casos de final de vida o en situacions excepcionals.

Les persones que s'hagin de visitar a l'Hospital no podran estar acompanyades, excepte si són menors d'edat o persones dependents en el moment de la visita. Des del centre s'està prioritzant aquests dies l'atenció telefònica als pacients sempre que sigui possible, amb l'objectiu de reduir l'afluència de persones a l'Hospital.

A banda, l'Hospital Sant Bernabé emplaça a tota la població a complir estrictament les recomanacions marcades, tant dins com fora del centre, pel que fa a l'ús de la mascareta, el rentat de mans i la distància social.