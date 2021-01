El vent i la neu esdevenen obstacles per connectar l'alt Berguedà amb la Molina

La carretera BV-4024, de Bagà a Coll de Pal, és una de les habituals en el registre d'incidències del Servei Català de Trànsit. El risc d'allaus en episodis de vent i neu en l'últim tram de la carretera és força freqüent, fins al punt que la Diputació de Barcelona, l'administració que n'és titular , opta per curar-se en salut i impedir-ne el trànsit de vehicles durant una part important de l'hivern.

Aquesta problemàtica ha agafat més rellevància amb la inauguració ara fa poc més d'un any del telecadira El Llac, que connecta una zona de l'estació d'esquí de la Molina amb Coll de Pal. Tot i que en aquest moment, amb les estacions d'esquí funcionant a mig gas, aquesta instal·lació està tancada, en un futur aquest enllaç amb la Molina pot ser un recurs turístic important per a la zona de l'alt Berguedà els mesos de fred.

Com en tots els ports de muntanya, en l'inici apareix un rètol en què s'indica si l'accés al coll està obert, tancat, o bé és necessari l'ús de cadenes. Però, segons el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Bagà, Marc Camps, l'estat que se senyalitza no sempre es correspon amb l'estat real de la via en l'últim tram de poc més de 2 quilòmetres, just a sobre del Xalet Refugi Coll de Pal. En general, aquest desfasament acostuma a ser per prudència; és a dir, que a vegades s'hi podria accedir, però per petit que sigui el senyal d'alarma meteorològic s'impedeix.

Camps assenyala que des del consistori s'analitza «si ens estem excedint en aquesta prudència o realment és necessària». L'Ajuntament rep cada dia l'informe d'un meteoròleg en el qual es justifiquen els motius pels quals la via està oberta o tancada, «però no tenim accés al protocol i no sabem com i quan es decideix una cosa o l'altra», lamenta l'edil.

Aquest diari ha pogut comprovar que, en un dia ventós, hi ha el risc que la neu acumulada al vessant de la muntanya es precipiti sobre la via, fenomen que es coneix com a congesta, i del qual ja s'adverteix al llarg de la via. Això no succeeix pràcticament fins als últims metres abans d'arribar al cim del coll. En aquest sentit, però, Camps considera que «amb un altre protocol i unes altres mesures de seguretat aquest risc es podria reduir fins a un nivell acceptable».

D'altra banda, però, segons es constata en un informe del Club d'Esquí Coll del Pal del dia 28 de desembre passat, la carretera també s'ha mantingut tallada alguna jornada en unes circumstàncies força més favorables. Concretament, amb molt poca neu en els vessants de la muntanya i amb una fina capa de neu sobre la carretera que, com a màxim, pot implicar l'ús de cadenes, però en cap cas el seu tancament total. El president de l'entitat, Joan Torrella, opina que el manteniment de la via és «de mínims», i que amb les màquines llevaneu es pot deixar la carretera neta «en un moment», també quan es produeixen les congestes.

Una altra de les reclamacions del municipi baganès és l'habilitació d'un pàrquing per tal d'evitar que els cotxes hagin d'aparcar al voral de la carretera. Aquest aparcament, que ja és previst en el pla urbanístic, tindria una capacitat per a 174 vehicles, i se situaria just al costat de l'edifici de serveis, que hauria de permetre la compra de forfets i que s'ofereixi un servei de bar restaurant.

En aquesta mateixa zona també hi ha una cinta de debutants i un remuntador, amb pistes adreçades a tots aquells que s'inicien en la pràctica de l'esport, i és també on arriba el telecadira El Llac, que parteix de la cota 1700 de la Molina. Ara qualsevol persona pot accedir a tot el domini esquiable de l'estació per Coll de Pal. Abans només era possible per als esquiadors de nivell alt o expert, a través de la pista Comabella, de qualificació vermella.