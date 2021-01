El Consell Comarcal i el Consell Esportiu prolonguen el conveni de col·laboració

El Consell Comarcal del Berguedà ha ampliat l'acord de col·laboració amb el Consell Esportiu. L'ens comarcal li ha cedit unes estances de l'Oficina Jove ubicada al carrer de Pere III número 5 de Berga. Fins ara, ocupava un espai al pavelló esportiu de la ciutat que ha hagut de deixar a requeriment de l'Ajuntament.

El nou conveni preveu que l'ens esportiu doni suport i faci l'assessorament a entitats esportives, especialment en el seu funcionament i les obligacions per a entitats, tant pel que fa a obligacions legals com fiscals. El Consell Esportiu també estarà al costat dels ajuntaments per ajudar-los en l'organització de programes i esdeveniments esportius. La vigència d'aquest conveni serà d'un any, prorrogable anualment i per un termini màxim de 4 anys.

El conseller comarcal d'Esports i alhora president de l'ens esportiu, Abel Garcia ha explicat que malgrat "en un principi va ser una situació d'impàs, per tal de cercar un nou emplaçament, actualment amb el nou conveni ampliarem el ventall de serveis destinats al teixit esportiu de la comarca i als ajuntaments, sumant esforços entre els dos estaments". Així mateix, ha exposat que amb el nou emplaçament, "guanyarem amb visibilitat i proximitat per tal d'oferir una millor atenció a nous usuaris".