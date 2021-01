Berga demana al Govern el vistiplau de la futura gestió de la residència

Representants de l'Ajuntament de Berga es reuneixen aquest dimecres amb membres del departament d'Economia del govern de la Generalitat amb l'objectiu de consensuar una solució respecte a la gestió de la residència Sant Bernabé. Així ho han confirmat a aquest diari fonts de l'empresa gironina Sumar, que hauria de gestionar el centre, i el regidor d'Hisenda del consistori berguedà Marià Miró.

La raó d'aquesta trobada és que les administracions que volen fer una encomanda de gestió a Sumar i arrosseguen problemes de tresoreria han de rebre abans l'autorització del departament d'Economia de l'executiu català. L'Ajuntament de Berga encara es troba immers en el Pla d'Ajust de l'any 2012.

A més, el regidor d'Hisenda ha assegurat a Regió7 que el consistori, a hores d'ara, només es planteja la possibilitat de que la gestió del centre recaigui sobre l'entitat pública, però la formúla amb la qual s'acabi materialtzant aquest acord encara continua sent una incògnita.

El primer pas per desencallar tot el procés és que l'Ajuntament es faci soci de l'empresa. Aquest tràmit, en principi, no hauria de suposar cap problema econòmic ja que, segons asseguren des de Sumar, les administracions públiques només han de pagar una xifra simbòlica d'aproximadament uns 700 euros per associar-s'hi. Aquesta quantitat pot fluctuar cada any en funció dels comptes de l'empresa.

Però el fet de ser soci és independent a l'encomanda de gestió. Des de l'empresa, expliquen que la quota que ha de sufragar cada administració que compta amb els serveis de Sumar varia en funció del «nombre de participacions» i dels costos i el volum de treball que genera la prestació.

Sumar gestiona, a dia d'avui una quarantena de serveis arreu de Catalunya, entre els quals s'hi troben set residències, totes elles de les comarques de Barcelona i Girona. En l'àmbit de les comarques centrals, destaca la residència Can Comellas d'Esparreguera, a més d'un Centre de Servei d'Àmbit Rural de Santa Maria d'Oló i un Servei Tècnic de Punt de Trobada de Manresa.