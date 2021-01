L'Ajuntament de Berga deixarà de pagar la caldera de biomassa del Tossalet

L'Ajuntament de Berga ja no haurà de sufragar el cost de la caldera de biomassa del complex esportiu del Tossalet. Ho va anunciar en el ple d'aquest mes de gener el regidor d'Esports Issac Santiago, en resposta a una pregunta del regidor del PSC, Abel García.

Segons Santiago, està previst que al llarg d'aquest mes de generla Mancomunitat de Municipis per a la Biomassa i la Federació Catalana de Natació signin un conveni per tal que el cost d'aquesta instal·lació ja no recaigui en les arques del consistori.

El regidor socialista Abel García va recriminar a l'equip de govern que «continui regalant diners» i va titllar de «desidia i deixadesa» l'actuació dels cupaires en aquesta qüestió. Per la seva banda, Santiago va assegurar que el consistori ha requerit la liquidació dels canòns que la Federació no ha pagat, entre els quals també s'inclou aquesta caldera de biomassa del complex esportiu del Tossalet.