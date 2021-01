L'ACEB vol estimular la transformació digital del comerç, turisme i restauració

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) impulsa set accions formatives per a la millora de la digitalització del sector del comerç, la restauració, l'hostaleria i el turisme rural del Berguedà. Aquest itinerari formatiu pretén ajudar a les petites empreses i autònoms dels sectors més castigats per la crisi sanitària a implamantar una transformació digital dels seus negocis.

Les formacions s'han dissenyat a partir d'un estudi realitzat entre les empreses i professionals autònoms associats a les diferents entitats que formen part de l'ACEB: l'Associació d'Hostaleria i Turisme, l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, i la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga (Berga Comercial). Aquest projecte és una de les accions que s'inclou dins del pla de xoc a curt termini de la VisióACEB 2021-2025.

Amb l'objectiu de vetllar per la competitivitat de les empreses del territori i establir una efectiva diagnosi per a copsar les necessitats i el grau d'evolució digital d'aquests sectors, l'ACEB ha dissenyat un qüestionari "Enquesta sobre el nivell de digitalització de les empreses del Berguedà", que ha estat respòs per un 40% del total d'empreses associades en aquestes sectorials. Els resultats indiquen que un 23% dels enquestats considera indispensable realitzar formacions relacionades amb la gestió i el posicionament del seu negoci a xarxes socials i un 27% assenyala que no tenen els coneixements necessaris per portar a terme aquesta digitalització.

Després d'analitzar aquests resultats, s'ha detectat que les principals demandes formatives giren a l'entorn d'aquests quatre eixos: gestió de xarxes socials, creació i gestió de pàgines web, creació d'un canal de venda en línia o botiga virtual i la digitalització de processos.