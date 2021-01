Olvan reparteix l'arròs casa per casa per salvar les restriccions de la covid

Olvan va complir un any més amb la tradició de servir arròs per la festivitat de Sant Sebastià però amb un format que no va tenir res a veure amb l'habitual. Enguany, no hi van haver llargues cues ni tampoc el dinar popular a la plaça que rep el nom d'aquest sant sinó que es va repartir l'arròs, conjuntament amb la botifarra i les mandarines, casa per casa.

De fet, l'arrossada, en format confinat, és l'únic activitat que s'ha conservat. Això sí, de les 2000 racions que se serveixen habitualment s'ha passat a les 500, és a dir, que només se n'han repartit un 25% en comparació a les altres edicions. L'alcalde del municipi, Sebastià Prat, ha qualificat «d'històrica» l'edició d'aquest any. Prat ha assenyalat que les indicacions que vam donar «eren gairebé d'un estat de guerra» i ha destacat que, malgrat totes les dificultats, «la voluntat del poble ha estat mantenir la festa».

Una part important del cost de la celebració se sufraga amb l'acapte que es realitza casa per casa. Habitualment, la despesa acostuma a ser d'uns 5500 euros, dels quals més d'un 70% són aportats pels mateixos veïns i veïnes del poble, mentre que la quantitat restant la paga el consistori. Enguany, com que el cost ha estat molt inferior, al voltant d'uns 2.000 euros, l'aportació de la població ha superat amb escreix aquesta xifra. Es calcula que, aproximadament, es destinaran uns 1.500 euros al Banc dels Aliments provinents d'aquest balanç positiu entre els ingressos i les despeses. En l'elaboració del dinar popular i el posterior repartiment, hi han participat més de 30 voluntaris.