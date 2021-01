El Consell pagarà 300.000 euros per no haver d'aixecar l'asfalt de dues vies

El Consell Comarcal del Berguedà abonarà uns 300.000 euros als propietaris dels Rasos de Peguera per evitar que l'asfalt de dos trams de carretera dels municipis de Fígols i Vallcebre s'hagi de substituir per camins de pista forestal, que era el seu estat original. Així es va decidir per unanimitat en el ple del Consell d'aquest dimecres.

L'any 2000 es va asfaltar el tram de via que va des del jaciment arqueològic de Fumanya fins al Restaurant Cal Borni, i el camí que connecta amb els Rasos de Peguera, tot i que l'últim tram d'uns 2 km fins a l'antiga estació d'esquí encara conserva la pista forestal. Els propietaris dels Rasos de Peguera van considerar que les actuacions els perjudicaven, i van presentar un recurs a la justícia.

L'any 2004, un jutge va donar la raó als demandants i la sentència va ser ferma el 2006. Des d'aleshores, el procés havia quedat en "stand-by", fins que ara fa uns dos anys els propietaris de l'antiga estació d'esquí van sol·licitar al jutge l'execució de la sentència. Finalment, el Consell va arribar a un acord amb la part demandant que permetria conservar l'asfalt de les carreteres gràcies al pagament de 300.000 euros, i sempre i quan el jutge ho accepti.

En el cas que la resolució judicial fos negativa pels interessos de l'administració comarcal, ja existeix un pla B. Concretament, es tractaria de restituir l'estat original de les vies excepte en aquells tram de més desnivell. El cost d'aquesta operació seria aproximadament d'un milió d'euros.

El conseller comarcal de Medi Ambient, Jesús Calderer, va assenyalar en el ple que haver d'executar la restitució d'aquests carreteres seria "dur pels municipis afectats i pels usuaris que les utilitzen". A més, Calderer va afirmar que les actuacions també serien complicades d'executar en l'àmbit mediambiental.

El consens en aquesta qüestió va ser absoluta entre els diferents grups polítics. El conseller de la CUP, Ivan Sanchez, va celebrar l'acord però també va demanar tenir «memòria» pel litigi obert pels propietaris dels Rasos, i va recordar que aquests 300.000 «surten de les butxaques de tots els berguedans». Per la seva banda, el conseller del PSC, Abel García, va opinar que és una «victòria pírrica» però un «mal menor» en comparació amb el què suposava la sentència del 2006.