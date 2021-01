Els consellers de la CUP renuncien a cobrar per assistir a les juntes i plens

Els tres consellers comarcals de la CUP -Ivan Sànchez, Toni Chue-ca i Sebastià Prat- deixaran d'obtenir una retribució per assistir als plens i les juntes. Els cupaires van anunciar la seva voluntat de renunciar-hi en el ple ordinari del Consell Comarcal d'aquest mes de gener, i també van animar els altres representants de l'ens a sumar-se al prec.

El portaveu de la formació, Ivan Sànchez, va assenyalar que «nosaltres entenem la participació en la política com una cosa breu i temporal, i no creiem que hem de cobrar per assistir a un ple o a una junta». A més, Sànchez va recordar que «els 1.000 euros que cobrem cada mes o mes i mig es podrien destinar a la comarca i als els sectors més afectats per la pandèmia, com el de l'esport».

D'altra banda, el president del Consell Comarcal, Josep Lara, va respectar la decisió dels consellers de la CUP però va defensar que l'assistència als plens comporta «una gestió, una feina i perdre unes hores que s'ha de remunerar; sobretot per a l'equip de govern, però també per a l'oposició», va opinar.

Acte seguit, el conseller i també primer tinent d'alcalde de Berga va replicar que «nosaltres no entenem la política com una pèrdua d'hores sinó com una inversió de futur per als nostres conciutadans i per a les properes generacions», però igualment va respectar la posició de Lara i va assegurar que «no som ningú per fiscalitzar i saber que fa cadascú en la seva intimitat». De moment, a la proposta no s'hi ha sumat cap altre representant comarcal.

Cal destacar que aquest prec ha arribat tan sols una setmana després que els partits que formen el govern municipal de Berga -la CUP i ERC- anunciessin que retirarien els sous de l'oposició per assistir als plens.

La mesura va aixecar dures crítiques de les altres formacions, es pecialment del regidor del PSC, Abel García. Precisament, com que el socialista i el cupaire Ivan Sànchez coincideixen al consistori berguedà i al Consell, aquest últim va afirmar que també es considerava «dissidència», en al·lusió a la queixa de García en el darrer ple ordinari de Berga.