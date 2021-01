El Consell i els amos dels Rasos es comprometen a tancar les ferides

Més de 20 anys després, la fi del conflicte està més a prop. O, com a mínim, això és el que es desprèn de les últimes manifestacions dels principals protagonistes: el Consell Comarcal i els propietaris dels Rasos de Peguera. Ara, només falta un últim pas, que no depèn de cap de les dues parts: el vistiplau del jutge al pacte que van arribar fa pocs dies.

És la peça que falta per tancar un dilema que ha perseguit els governs comarcals de les últimes legislatures. De fet, això és el que va reconèixer el president actual de l'ens, Josep Lara, en el ple d'aquest mes de gener, en el qual es va votar per unanimitat la mesura de pagar 300.000 als amos de l'estació per mantenir l'asfalt de dues vies secundàries de la zona.

Un dels propietaris de l'estació dels Rasos, Marc Pujals, s'ha mostrat satisfet per l'acord al qual han arribat les dues parts, i ha agraït l'esforç de Consell Comarcal i del seu president. Pujals ha assenyalat que és un tema que s'ha arrossegat durant 21 anys i que havia quedat «enquistat», però ha destacat «l'esforç de les dues parts» per solucionar-lo.

Si finalment el jutge acaba acceptant el pacte, Marc Pujals s'ha compromès a «mirar endavant» i «continuar progressant» a potenciar l'antiga estació d'esquí. Això sí, s'ha negat a respondre sobre quines van ser les raons que van impulsar-lo a presentar el recurs, així com el motiu pel qual va demanar ara fa uns dos anys que s'executés la sentència.

Per la seva banda, el conseller comarcal de Medi Ambient, Jesús Calderer, ha assegurat que l'ens estarà al costat dels propietaris de l'antiga estació per desenvolupar-la i potenciar-la. En aquest sentit, ha recordat que les propostes s'haurien de debatre en el marc d'un Pla Especial. Això sí, ha descartat la possibilitat que en un curt termini es pugui acabar d'asfaltar una de les vies causants de la demanda, la que va des de la zona de Peguera fins als Rasos.

També ha rebut amb satisfacció l'acord el batlle de Vallcebre Lluís Cadena. Aquesta població era una de les afectades indirectament pel litigi judicial, ja que l'altre tram demandat anava des del jaciment de Fumanya fins a la zona del Pla de la Barraca.

Cadena ha destacat que els trams de carretera afectats pel litigi judicial formen part d'una ruta amb diversos atractius turístics, com ara el jaciment de petjades de dinosaure de Fumanya, el Museu de les Mines de Cercs i el Parc de Palomera de Saldes. A més, Cadena ha assenyalat que, quan es va crear aquest itinerari, «la idea era que es pogués circular amb un turisme», i ha recordat que els trams amb més desnivell sense asfaltar serien impracticables en períodes de pluges.