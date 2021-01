L'oposició de Berga posa en dubte el model de la CUP per a la residència

La residència Sant Bernabé encara els últims dies de gener en la mateixa situació que el va començar. A dia d'avui, encara es desconeix si la gestió s'externalitzarà -i a través de quina via-, així com si es tornarà a prorrogar el conveni amb l'Hospital, que acaba el dia 31 d'aquest mes. Les formacions de l'oposició lamenten la indefinició del govern de la CUP i ERC i lamenten manca de propostes i explicacions quan només falten cinc dies perquè el conveni amb l'hospital expiri.

A tota aquesta incertesa cal afegir-hi, a més, una sentència judicial que indirectament pot acabar determinant el model de gestió de la residència de Berga. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va estimar un recurs dels partits de l'oposició d'Esparreguera, justament ERC i CUP, els mateixos que governen a Berga, contra l'encomanda de gestió que l'equip de govern havia fet a Sumar per la residència Can Comelles.

En aquesta població del Baix Llobregat Nord, l'equip de govern -format per PSC i Comuns- va adquirir un 2% de les accions de l'empresa pública, però el jutge ha considerat que Sumar no és un mitjà propi de l'ajuntament, malgrat disposar d'aquesta petita participació, i que aquesta pràctica vulnera la lliure competència.

El portaveu de Junts per Berga, Ferran Aymerich, ha recordat que la seva formació no està en contra de l'externalització de la gestió però ha criticat que, a pocs dies de caducar-se el conveni amb l'hospital, encara no «hi hagin propostes sobre la taula». A més, Aymerich ha admès que, amb la sentència del TSJC, l'opció de l'encomanda de gestió a Sumar «ha perdut molts punts».

Per la seva banda, la procuradora i expatrona de la residència Sant Bernabé, Núria Arnau, ha assenyalat al Regió7 que el cas d'Esparreguera es tracta del mateix supòsit que es vol aplicar a Berga, i ha explicat que si aquesta sentència no és revocada per un tribunal superior «es crearà jurisprudència» i l'ajuntament no podrà fer l'encomanda de gestió.

Per part de la CUP, al govern de Berga, ahir no es va voler valorar la sentència que hi ha hagut a Esparreguera, promoguda per regidors de la seva formació. El regidor de Drets Socials de l'Ajuntament de Berga, Iván Sánchez, va assegurar aquest dilluns que d'aquí a«pocs dies» l'Ajuntament donarà a conèixer la situació del centre i explicarà «els passos que s´han fet en els últims mesos». A la ciutadania, a través d'una roda de premsa.