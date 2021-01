ERC creu que no es pot començar de zero amb els propietaris dels Rasos

El grup d'ERC al Consell Comarcal, tot i votar a favor de l'acord entre l'ens comarcal i els amos dels Rasos de Peguera, considera que la relació entre les dues parts no pot tornar a començar de zero després del litigi judicial obert fa vint anys pels propietaris.

El conseller comarcal d'ERC i alcalde de Saldes, Moisès Masanas, ha assenyalat a Regió7 que el seu grup hi va votar favorablement perquè és un mal menor i ha reconegut la valentia de l'equip de govern per afrontar el problema; però defensa que el comptador amb els propietaris dels Rasos no pot estar a zero "perquè es gasten uns diners necessaris per al benque sortiran dels contribuents berguedans", ha afirmat.

D'altra banda, Masanas s'ha queixat de que els governs comarcals de les últimes legislatures no han informat i explicat que hi havia un tema judicialitzat com aquest, i també ha lamentat que l'actual equip de govern no informés de les negociacions que tenia obertes amb els propietaris dels Rasos. "Entenem que hi ha d'haver una mica de confidencialitat, però també hem trobat a faltar alguna explicació, diu Masanas.

En el ple en el qual es va votar a favor de l'acord, el president del Consell Comarcal, Josep Lara, i el conseller comarcal de Medi Ambient, Jesús Calderer, van qualificar la sentència que demanava restituir l'estat original de dues carreteres com a "dura i desmesurada". En aquest sentit, una de les queixes del Consell Comarcal, és que els trams de via en els quals es basa la denúncia ja no pertanyen administrativament als amos de la vella estació d'esquí.

La part que sí que pertany als propietaris són els primers dos quilòmetres de camí que baixen de l'estació fins a la zona de Camp-de-vidre, passat el poble abandonat de Peguera. Precisament, per aquesta circumstància, aquest tram ja va quedar sense asfaltar. I després d'arribar a aquest acord, el Consell no té intenció d'intentar completar aquest asfaltatge, ja que podria derivar en una nova causa judicial.

El republicà Masanas recrimina als amos que no explotin turísticament l'indret i recorda que són les administracions les que han d'aportar diner públic per dinamitzar un entorn de titularitat privada. Sobre la possibilitat d'expropiar els terrenys, el conseller assenyala que s'ha d'estudiar però considera que no seria "descabellat" si no s'arriba a una solució amb els amos.