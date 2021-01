L'Ajuntament de Puig-reig arranjarà tots els parcs infantils del municipi aquest 2021

L'Ajuntament de Puig-reig actuarà a tots els parcs infantils del municipi durant aquest 2021. L'equip de govern ha pressupostat una partida exclusiva per arranjar tots els espais de lleure infantil de Puig-reig amb l'objectiu de deixar-los en perfectes condicions i garantir que no suposen cap perill per als més menuts.

Durant el passat mandat es van realitzar dues actuacions, a fons, a dos dels parcs infantils del municipi: el de l'Ametlla de Merola i el de la plaça Nova. L'objectiu de la regidoria d'Obres i Serveis per a aquest 2021 és fer un rentat de cara a tots els espais, començant pels que es troben en un estat de deteriorament més accentuat. D'aquesta manera ho ha explicat el regidor Jesús Subirats, que ha assegurat que "s'ha apostat per fer un arranjament

profund de tots dels parcs per deixar-los impecables, amb un pla d'actuació que respon a les necessitats de cadascun dels espais".

L'empresa contractada per dur a terme aquestes actuacions de millora, MES Miralda Espais i Serveis, ja ha començat a treballar en alguns dels parcs, com és el cas de l'espai infantil de l'Estació, un dels que es trobava en més mal estat i dels més utilitzats del municipi; i el de Cal Riera, on s'hi ha instal·lat una tanca perquè no hi entrin animals.

Properament s'iniciarà el procés d'arranjament i millora de la resta de zones infantils amb la voluntat d'actuar en

totes en els propers mesos. La llista de parcs on s'actuarà és la següent:

Parc de l'Estació

Parc de l'Avinguda 1 d'Octubre

Parc de la plaça Nova

Parc de l'escola Bressol

Parc de l'escola Alfred Mata

Parc del costat de l'Església de Cal Pons

Parc del final del carrer de les Abelles

Parc de Cal Marçal

Parc de l'Ametlla de Merola

Parc de Cal Riera



Tot i que l'actuació preveu la millora i l'arranjament dels espais deteriorats, ja sigui fent petites reparacions, netejant o pintant els diferents elements que integren aquests parcs, també es contempla la renovació d'alguns dels jocs

que necessiten una substitució.

La partida pressupostària per a aquests pla de renovació i arranjament és de 4.800 euros amb IVA inclòs. El govern de Puig-reig és conscient que a la llista de parcs que formen part d'aquesta actuació n'hi manca un: el de la colònia Vidal. El regidor Jesús Subirats ha explicat que es tracta d'un parc infantil "totalment obsolet que necessita una renovació total, ja que encara és dels parcs antics amb els elements de ferro i cal fer-lo tot nou i actualment no disposem de la partida pressupostària necessària".



Nou parc al centre del municipi

L'Ajuntament de Puig-reig està treballant en el projecte de transformació del centre del municipi, amb la creació d'un parc amb espais verds a tocar de la plaça Nova. Està previst que aquest projecte inclogui també una zona infantil amb elements i jocs que estiguin molt integrats amb l'entorn.