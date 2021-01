Els busos que van a Barcelona tindran noves parades el 8 de febrer

Les noves parades dels busos de la Catalunya Central que van a Barcelona estaran en funcionament a partir del 8 de febrer. Ahir la Generalitat va donar a conèixer finalment quines seran les parades de les diferents línies, després d'acordar-ho amb ajuntaments de la regió central, el de Barcelona i les companyies de transport que hi operen.

Totes les línies deixaran de passar per la Ronda Universitat, i les de Berga i la Cerdanya tindran parada al Passeig de Gràcia (alçada Diputació) i a Gran Via (alçada Balmes). Els busos continuaran arribant, com fins ara, a l'Estació del Nord de Barcelona, així que a part de les parades cèntriques, la línia està connectada amb l'estació de Renfe de l'Arc de Triomf, per on també hi passa la línia 1 del metro. Amb aquest destí, els usuaris del Berguedà i la Cerdanya també poden agafar els busos que es desplacen a altres comarques.

Pel que fa a la línia del Bages, el servei de Manresa-Barcelona farà parada a la Gran Via, entre Balmes i Rambla Catalunya, per a recollir i deixar viatgers, i per tant no passarà pel Passeig de Gràcia, tal i com havia informat la direcció general de Transport i Mobilitat de la Generalitat en un primer moment. Els passatgers, un cop arribin a Barcelona, podran baixar a Maria Cristina -a l'entrada de la Diagonal-, a Còrsega i a la Gran Via.

«A la parada de Gran Via no es farà regulació sinó que el bus estarà el temps necessari per a recollir i deixar viatgers, i tornar a recuperar el seu recorregut. Si en alguna expedició fos necessari regular per esperar a la propera expedició, el bus aniria a regular a Diagonal», especifica el sallentí David Saldoni, director general de Transport i Mobilitat.

No només els busos de la Catalunya Central tindran noves parades a Barcelona, sinó també els de les altres línies que paraven a Ronda Universitat, la de Castelldefels-Port Ginesta, la del Maresme i la del Garraf . A finals de l'any passat van començar les obres a Ronda Universitat, que passarà de tenir quatre carrils a dos, amb l'objectiu de descongestionar el trànsit de vehicles en aquest punt cèntric de Barcelona.

Menys busos

Amb aquesta intervenció, es reduiran prop del 60% de les expedicions de Ronda Universitat, disminuint de manera considerable l'impacte sobre el veïnat. La reordenació pretén minimitzar la pressió de l'estacionament i parada d'autobusos en els àmbits centrals de la ciutat, millorant la seva integració amb l'entorn urbà i reduint nivells de congestió, soroll, contaminació i aglomeracions a les voreres.

El moviment de parades es farà coincidint amb la segona fase de les obres de la Ronda Universitat, que es transforma guanyant voreres i espai verd i reduint el nombre de carrils de circulació. La intervenció modificarà la configuració actual d'aquesta via i la transformarà en un espai més amable, facilitant els desplaçaments a peu i la vida comercial. L'estacionament quedarà prohibit a la Ronda Universitat, el cantó que dona a la muntanya, entre la Rambla de Catalunya i la plaça Universitat.