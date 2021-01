TV3 busca famílies de Berga que vulguin competir per un premi de 5.000 euros al «Persona Infiltrada»

El conegut programa de TV3 «Persona Infiltrada», presentat per l'actriu Marta Torné, gravarà pròximament un programa a les terres del Berguedà, concretament busquen famílies de Berga. Això sí, volen famílies amb un nucli familiar de quatre persones o més i segons publiquen a l'anunci hauran de ser «famílies úniques i interessants». Si creus que compleixes tots els requisits et pots posar en contacte amb el programa enviant un correu a personainfiltrada@veranda.tv o per whatsapp al telèfon 682.11.08.24.



El programa

Persona infiltrada és un programa d'entreteniment produït per TV3 i Veranda TV. És la versió catalana del programa "El Impostor", de Pausoka Entertainment. La primera temporada, emesa durant el 2019, va ser presentada per Anna Simón i la segona, encara en antena, el 2020 i 2021, per Marta Torné.

En cada episodi, un famós o una famosa ha de conviure dotze hores amb una família amb l'objectiu de descobrir qui no en forma part i, per tant, esbrinar qui és la persona infiltrada. Tant la persona convidada com la família competiran per aconseguir els 5.000 euros de premi del joc. Els espectadors també podran jugar des de casa, a través de l'aplicació de TV3, i optar al premi en cas que el famós o famosa encerti qui és la persona infiltrada.