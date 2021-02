La Diputació reconeix que no és una prioritat millorar l'accessibilitat a Coll de Pal

La barrera impedeix l'accés als últims dos quilòmetres de via, on se solen formar congestes

«No és una carretera prioritària ni urgent». Així de categòrica s'ha expressat a Regió7 la Diputació de Barcelona en relació amb possibles actuacions de millora en la via de Bagà a Coll de Pal, que durant una part important de l'hivern està afectada i tancada pel risc de congestes i allaus.

Tot i això, aquest diari ha pogut saber, tal com han confirmat fonts de l'ens provincial i de l'Ajuntament de Bagà, que abans de l'esclat de la crisi de la covid-19 estava prevista una trobada entre les dues parts per debatre sobre la viabilitat d'un projecte. Aquest consistiria en la implementació d'un túnel artificial per evitar que la neu del vessant de la muntanya s'acumulés sobre la carretera formant congestes. Des d'aleshores, la reunió ha quedat ajornada sine die.

El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient de l'Ajuntament de Bagà, Marc Camps, accepta que actualment hi hagi altres prioritats, però recalca que l'economia de l'alt Berguedà necessita la dinamització d'aquest indret d'alta muntanya. «No es tracta de passar per davant d'altres carreteres, sinó d'optimitzar els recursos per facilitar l'accés. Estem demanant una atenció molt concreta i puntual», assenyala Camps.

L'edil dubta que tots els recursos tècnics estiguin a disposició durant els set dies de la setmana per retirar la neu, i considera que les actuacions s'haurien de focalitzar especialment durant el cap de setmana. Mentrestant, la Diputació de Barcelona recorda que actualment és «una carretera que no porta enlloc», i que atesa la seva particularitat orogràfica -és l'única via de titularitat de l'ens que arriba a més de 2.000 metres- «la seguretat és primordial».

A dia d'avui, la problemàtica té un impacte social relatiu per les restriccions de mobilitat i perquè el telecadira de la Molina que connecta amb la zona de Coll de Pal està tancat. Però la idea inicial, quan es va instal·lar el telecadira l'estiu del 2019, era que es pogués accedir a tot el domini esquiable de la Molina des d'aquest coll de muntanya.

Fonts de la Diputació asseguren que la institució està oberta a trobar una solució, però remarquen que l'ens no farà res si el territori no pressiona i si no s'arriba a un consens.

D'altra banda, el regidor del consistori baganès , Marc Camps, aposta per una coordinació conjunta de la comarca, i remarca que aquest projecte també és beneficiós per a la resta de municipis de la zona.