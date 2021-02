Finalitzen les obres del nou teatre de Viladomiu Nou

El Consell Comarcal del Berguedà ha finalitzat les obres per reconvertir l'antic edifici del cinema de la colònia tèxtil de Viladomiu Nou (Gironella) en un espai cultural, que aplega un teatre, sales d'usos polivalents i despatxos. En total, el projecte ha tingut un cost de 734.514 euros. En concret, hi ha hagut una aportació del Fons FEDER de 303.518 euros, mentre que l'Ajuntament de Gironella hi ha posat 270.478 euros i la Diputació de Barcelona hi ha aportat 151.756 euros.

Els treballs han consistit en l'execució de les instal·lacions bàsiques de l'edifici, com són el sanejament, l'aigua potable, la climatització, la renovació d'aire, l'electricitat, l'enllumenat, els sistemes contra incendis i de seguretat i fer l'escenari. A més, també s'han enllestit els tancaments exteriors i els seus acabats, i s'han portat a terme les compartimentacions dels espais interiors.

Es tracta d'una actuació que ja formava part del Pla d'Equipaments Culturals de Gironella elaborat conjuntament amb la Diputació de Barcelona, i que permet recuperar un edifici que va donar vida i cultura a l'antiga colònia tèxtil de Viladomiu Nou. A partir d'ara, s'hi podrà tornar a iniciar activitat cultural i programació.

El Consell Comarcal del Berguedà va encarregar-se d'adjudicar aquesta obra perquè forma part del conjunt d'inversions de millores d'elements patrimonials de la comarca pel qual l'ens i i diferents ajuntaments van aconseguir una ajuda de gairebé 1 milió d'euros dels fons Feder, concretament 975.949,58 euros.