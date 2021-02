El govern de Berga defensa l'acord amb Sumar com a conveni entre dos ens públics

«No és un contracte sinó un conveni interadministratiu entre una administració pública i una empresa pública». Així va justificar l'Ajuntament de Berga l'acord amb Sumar per encarregar-li la gestió de la residència Sant Bernabé durant els propers quatre mesos.

En una roda de premsa celebra da ahir, el consistori va apel·lar a l'article 47.2 de la Llei 40/2015 del Procediment administratiu comú per garantir la cobertura jurídica del conveni. Aquest article assenyala que els convenis signats entre administracions públiques han de correspondre a «convenis interadministratius signats entre dues o més administracions públiques o bé entre dos o més organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents de diferents administracions públiques».

L'alcaldessa, Montse Venturós, va admetre que el secretari del Patronat va considerar que aquesta fórmula no era la més adequada, i que s'hauria d'haver realitzat un concurs públic. A continuació, no obstant, Venturós va assegurar que «en d'altres espais se'ns ha dit que era viable la signatura d'aquest conveni». La batllessa també va remarcar que aquest és el mateix conveni que s'ha firmat els últims mesos amb l'Institut Català de la Salut per tal que l'hospital col·laborés amb el centre en alguns serveis.

El conveni també implica, com ja va informar Regió7 el passat divendres, que Sumar obtingui un 8% dels ingressos de la residència -aproximadament uns 130.000 euros anuals- tot i que l'Ajuntament de Berga no es convertirà en soci accionista de l'entitat pública. Això significa també que Sumar no incorporarà treballadors en l'organisme autònom de la residència. Precisament, una de les raons principals per les quals el consistori no es pot convertir en accionista de Sumar és el Pla d'Ajust de l'any 2012. La intenció del consistori era sortir-ne aquest mateix any 2021, però la batllessa va reconèixer ahir que segurament no podrà ser així.

Amb la firma d'aquest conveni interadministratiu, Sumar aportarà els seus recursos en el manteniment, el subministrament de material i d'equipaments informàtics i en l'estructura de recursos humans. Un altra dels assumptes que quedarà resolt els propers dies és el de la direcció del centre, una plaça que va quedar vacant el passat octubre. En la roda de premsa, l'alcaldessa de la capital berguedana va negar que el centre ja compti amb una nova directora treballant de manera il·legal, com va assegurar a aquest diari el regidor del PSC, Abel García, però va assegurar que la contractació es podria oficialitzar en el transcurs dels pròxims dies.

D'altra banda, en referència a l'aposta per una empresa pública, Venturós va opinar que «els serveis públics són inversions que fem per a la vida, i no els podem entendre mai com a deficitaris». A més, l'alcaldessa va recordar que Sumar es va fundar per evitar «la cooptació de serveis socials bàsics per part d'empreses privades», i que la contractació d'una empresa privada «és una línia vermella» pel consistori berguedà.