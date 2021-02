Berga traslladarà la disbauxa dels carrers als domicilis particulars per Carnaval

Berga celebrarà els dies de gresca i disbauxa del Carnaval en un format majoritàriament virtual, és a dir, que no hi hauran les activitats tradicionals multitudinàries pels carrers de la ciutat. Així ho han anunciat aquest dimecres en una roda de premsa la regidora de Festes, Roser Valverde, i el regidor de Joventut Issac Santiago.

Valverde destaca que «hem apostat per mantenir viu l'esperit de la festa, però amb un carnaval d'estar per casa». De fet, l'única activitat que tindrà lloc de manera presencial serà un escape room amb pallassos anomenat «El gran show». Se celebrarà divendres i dissabte de 4 a 9 de la tarda al Museu del Circ, i està adreçat a tots els públics. Això sí, els grups hauran de ser de quatre persones com a màxim, i del mateix nucli de convivència. En cas que es tractin de nuclis familiars més grans, s'haurà de contactar amb l'àrea de Joventut. L'activitat és gratuïta i les inscripcions es poden formalitzar a través del web ticketara.com.

D'altra banda, pel mateix dijous s'ha organitzat un concurs culinari dirigit als nens i nenes de fins a dotze anys. En el marc de la jornada del dijous gras, els infants hauran d'elaborar un menú relacionat amb els productes típics d'aquest dia. Els participants hauran d'enviar una fotografia o un vídeo en format horitzontal d'entre 30 segons i un minut amb el menú que hagin preparat. Hi haurà tres categories diferents: menú més divertit, menú més sa i menú més ben conjuntat entre els diferents plats presentats. Els millors menús de les categories esmentades s'emportaran un lot de premis valorat en 100 € cadascun.

De cara al dissabte s'ha programat un espectacle de màgia gratuït titulat Enchantée. Se celebrarà al Teatre Municipal a partir de les 6 de la tarda, i la forma d'inscripció serà la mateixa que en l'activitat de l'escape room. A més, fins el mateix dissabte els berguedans podran improvisar una actuació o coreografia de disfresses des del seu domicili.

El concurs tindrà deu categories diferents, i comptarà amb un jurat qualificador integrat per persones vinculades a diferents disciplines artístiques. Els guanyadors s'emportaran vals de 100 euros, i el que protagonitzi la millor actuació aconseguirà un premi valorat en 200€. El consistori remarca la importància de participar-hi des de casa, i assegura que tots aquells vídeos que estiguin gravats des de la via pública quedaran automàticament desqualificats.

Tots els guardonats, tant en el concurs de menús com en el de disfresses, s'anunciaran en un programa especial del carnaval que emetrà Televisió del Berguedà el dissabte a partir de les 10 del vespre.

A part de la tradicional rua de comparses, també cal destacar la suspensió dels actes de la carlinada. L'any passat, per primera vegada, es van celebrar conjuntament amb el Carnaval. A més de la guerra de la farina entre el bàndol carlí i liberal, també es portava a terme el concurs de coneixement «Berga o Barbàrie», una ruta teatralitzada i combats de Laser Tag, entre d'altres actes i activitats.