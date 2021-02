Concurs d'Idees Emprenedores 2020-2021: Vota!

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha posat en marxa la 9a edició del Concurs d'Idees Emprenedores del Berguedà per premiar el talent de la comarca, amb el patrocini de Caixabank i el suport de la Diputació de Barcelona. Enguany i, per segona vegada, a més dels premis escollits per un jurat, l'ens convida la ciutadania a participar en un guardó atorgat per votació oberta, que es realitza a través d'aquesta mateixa pàgina de Regió7, entre el 8 i el 15 de febrer. El premi popular està dotat amb 500 euros.

El concurs de l'ADB és obert a totes aquelles iniciatives emprenedores que desenvolupin el seu projecte a la comarca del Berguedà i hagin nascut posterior a 1 de gener del 2017. Enguany hi ha 18 iniciatives.

Televisió del Berguedà ha emès els darrers dies un vídeo dedicat a cada un dels projectes i on els seus responsables presenten la seva candidatura. Abans d'emetre el teu vot els pots tornar a veure en aquesta pàgina. Aquest nou format en què ens sumem Televisió del Berguedà permet arribar a molt més públic que en l'anterior format, i projecta els emprenedors de la comarca alhora que els ajuda a madurar el projecte.

Enguany ha canviat l'estructura de premis i ha passat a ser:

1r Premi - 3.000€ + pack de serveis

Premi al projecte més innovador: 1.500€ + pack serveis

Premi al projecte amb més impacte territorial i social= 1.500€ + pack serveis.

Vot popular a través de Regió7: 500€

<ul id="questions"><li>Concurs d'Idees Emprenedores 2021: Vota!</li></ul>