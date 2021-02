La dona de 73 anys víctima d'una violació a Berga: «Pensava que em moriria»

La dona de 73 anys que el 2019 va ser víctima d'una agressió sexual a Berga ha assegurat davant la jutge que "pensava que moriria". La dona ha explicat que anava caminant pel carrer quan va notar que la seguien. Va intentar fugir, però l'home li va donar molts cops fins a fer-la caure. Llavors la va empentar cap a un portal i li va treure la roba. "Ell era molt més fort i jo només li deia que no em fes mal, però em va treure els pantalons i les calces", ha relatat. L'acusat, que ja havia complert condemna per dues agressions sexuals anteriors, ha negat els fets i ha assegurat que va ser ella "que se li va tirar a sobre". La fiscalia demana per a l'acusat 15 anys de presó.

El judici s'ha celebrat aquest dijous a l'Audiència de Barcelona. Els fets van ocórrer el 17 de febrer de 2019, a quarts de vuit de la tarda, quan la víctima tenia 72 anys. La dona, que ha testificat darrere de la mampara, ha explicat com, llançada a terra, movia els peus per veure si algú la podia veure. "Va passar un home, però no es va parar", ha dit, tot afegint que ella només li deia que "no li fes mal".

En el moment de la penetració, ha explicat la dona, l'home va entrar amb "bravesa" però "se li desinflava". Llavors, ha explicat, la va obligar a fer-li fel·lacions. "M'apretava amb la mà al coll, no em podia moure i cada vegada m'apretava més fort", ha dit, tot assegurant que "em deia que com no podia, aniríem a casa seva".

Els Mossos, alertats per una veïna que va sentir aldarulls, van arribar al lloc. "No me'n vaig adonar, em va dir que m'aixequés i pensava que era perquè em portava a casa seva, però era perquè havien arribat els Mossos", ha explicat.

A causa de l'agressió la dona va patir lesions a la zona genital i contusions per tot el cos, també al nas i la boca. A més, ha assegurat la dona, encara avui té "por a les nits de què aparegui".



L'acusat diu que se li va llançar a sobre

L'acusat, d'origen estranger, ja havia complert dues condemnes per agressió sexual anteriorment. Va sortir de la presó l'1 de maig de 2018. Durant la seva declaracióha negat rotundament els fets. Ha explicat que aquell dia va estar bevent i havia consumit cocaïna. Es va asseure al portal, per fumar marihuana, i va ser ella qui se li va acostar i li va dir que si li deixava fumar "li lleparia la polla". "Jo no volia res amb ella, podria ser la meva mare", ha recalcat, tot afegint que només la va empentar "per treure-me-la de sobre". No ha sabut, però, explicar la raó de les lesions genitals. "Me la va començar a llepar i, al cap de res, van arribar els Mossos", ha dit.



"Cridava que no li fessin mal"

En el judici ha testificat una veïna del portal on van succeir els fets. La dona ha explicat que va escoltar aldarulls i, com no sabia que passava, va trucar als Mossos. Llavors va baixar i va veure a la víctima despullada i que "cridava que no li fessin mal".

En el judici també han intervingut els agents de la policia catalana que van intervenir en l'operatiu. Han assegurat que van trobar a l'acusat, damunt de la víctima, amb el penis fora. "Els vam separar i vam veure la dona tirada a terra, desorientada", ha assegurat un dels Mossos. "Parlava molt a poc a poc, com en xoc", ha recalcat una altra l'agent. Per la seva part, els perits també han verificat les lesions que va patir la víctima.

També un home, que va passar per l'indret, ha relatat que va veure aldarulls, però no es va acostar. "No m'imaginava que estigués passant això, si no m'hauria apropat".



15 anys de presó

El judici ha quedat vist per sentència. La fiscalia acusa l'home de "depredador sexual". Qualifica els fets d'un delicte d'agressió sexual amb penetració a una víctima vulnerable, per l'edat de la dona. Demana per a ell 15 anys de presó i la impossibilitat d'acostar-se a la víctima, a menys de 500 metres, durant 10 anys. A més demana que, quan pugui obtenir el tercer grau, se l'expulsi del territori durant deu anys. També exigeix una indemnització per a la víctima de 2.400 euros per les lesions i 40.000 euros per les seqüeles psicològiques.

Per la seva part, la defensa de l'acusat creu que no s'han pogut provar els fets i en demana l'absolució. D'una banda ha apel·lat al fet que els mateixos testimonis no sabien molt bé què estava passant i, per una altra, a què el vídeo enregistrat des d'un portal "és massa fos i no es veu bé". A més, ha apuntat al fet que, en cas que se'l consideri culpable, l'informe del forense apunta a un "intent de penetració" i que, per tant no ho va arribar a fer.