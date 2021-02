Els jutges plantegen cobrir la falta de gent a les meses dels pobles petits del Berguedà amb suplents de municipis veïns

Sant Jaume de Frontanyà només disposa d'un cens electoral de 12 ciutadans. De cara a les eleccions catalanes del proper 14-F, si no es pogués constituís l'única mesa electoral del municipi per falta de gent, hi hauràn d'anar suplents dels municipis veïns de Vilada i Borredà, segons ha dictat la Junta Electoral de Zona (JEZ).

Per constituir una mesa electoral es necessita un total de 9 persones (1 president titular i 2 suplents; 1 primer vocal titular i 2 suplents; i 1 segon vocal titular i 2 suplents). A Sant Jaume, una de les persones que estava convocada per anar a la mesa ja ha presentat al·legacions excusant-se per no assistir-hi, així que el municipi ha hagut de recorre a una de les tres persones restants del cens que, en principi, hi podrà ser sense probles. Així ho ha assegurat l'alcalde del poble Manel Anselmo.

En el cas que en el transcurs dels pròxims dies es presentéssin més al·legacions, fins al punt de que el municipi ja no disposés de més persones del cens electoral, la Junta Electoral hi enviaria els suplents dels municipis propers (en aquest cas Vilada i Borredà).

A hores d'ara, segons ha confirmat la mateixa JEC, només Sant Jaume de Frontanya es trobaria en aquesta situació, però caldrà veure que passa també amb el municipi de Gisclareny, el més petit de Catalunya amb només 26 habitants, si alguna persona designada per anar a la mesa també s'acaba excusant.

El batlle explica que al poble hi ha molt poca gent que pugui estar a una mesa, donat els pocs habitants que són i "restant els majors de 65 anys, els nens i els càrrecs electes". Anselmo creu que la solució hagués estat "no fer les eleccions donat el risc que correm tots" i avança que "molts pobles no estan d'acord amb aquesta decisió de moure veïns d'un municipi a l'altre pels riscos que pot comportar". En aquest sentit, el batlle diu que "a dia d'avui, amb la situació actual, sí que podríem constituir la mesa, però d'aquí una setmana poden passar moltes coses i no sabrem si hi haurà gent confinada".

La resolució diu que aquest règim de substitucions "es fa extensible a tots els municipis" que formen part de la Junta Electoral de Zona de Berga i deixa clar que "en cas que no es puguin constituir la mesa en algun col·legi electoral seran substituïts pels suplents de les altres meses dels col·legis electorals i, si només hi ha una mesa, pels suplents de les meses dels pobles més propers o contigus".