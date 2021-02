Una regidora del PSC a Bagà deixa el grup i assegura la majoria d'ERC

La fins ahir regidora de Compromís per Bagà (PSC), Mariona Pons, abandonarà el seu grup municipal i reforçarà el govern de Junts per Bagà, lligat a ERC, tal com va avançar l'Aquí Berguedà i va poder confirmar aquest diari.

En les eleccions municipals de 2019, ERC va ser la força més votada i va obtenir cinc regidors, mentre que el PSC va quedar segon amb quatre i l'Agrupació d'Electors Bagà Endavant (AEBE) només en va aconseguir dos. Les dues primeres forces van signar un pacte per governar conjuntament, però el passat mes de novembre els regidors socialistes van abandonar el govern perquè «no compleix les expectatives ni objectius que ens havíem marcat a l'inici de mandat», va assegurar aleshores el grup municipal.

Ara, però l'edil del PSC, Mariona Pons, ha optat per abandonar la seva formació i donar suport al govern d'ERC, que d'aquesta manera s'assegura la majoria. Pons assenyala que el motiu de la ruptura amb el PSC és la falta de diàleg. «Vam anar a l'oposició per forçar més diàleg i en el primer i segon ple em trobo mocions que jo no havia vist. Aquesta no és la manera de funcionar d'un poble de 2.000 habitants», critica la regidora ara no adscrita.

D'altra banda, Pons destaca que «jo no em dec a unes sigles polítiques sinó al meu poble. No crec que manin els partits polítics en un poble», emfatitza Pons. Malgrat això, l'edil independent reconeix que s'ha sentit «còmode i acompanyada» durant els dos anys que ha format part del grup municipal de Compromís per Bagà. La regidora va formar part de la llista socialista per l'amistat que l'uneix amb Nicolas Viso, l'exalcalde del municipi, i Maria Viso, cap de llista del grup municipal els primers mesos després de les eleccions del 29-M, ja que després va dimitir per desavinences amb el partit.

Mentrestant, l'actual portaveu del PSC a Bagà, Lluís Casas, ha assegurat que el partit havia consensuat les línies a seguir després de la ruptura amb ERC, i fins i tot, ha acusat Pons de ser una de les impulsores d'aquest trencament. La regidora ha negat rotundament aquesta afirmació.

D'altra banda, Casas diu que «ella és la responsable», però també acusa ERC "d'anar al darrere" de l'edil des del dia que es va concretar aquesta separació. «Estàvem a l'oposició de manera constructiva, però ells han fet una jugada bruta», opina el portaveu del PSC al consistori baganès.

A efectes pràctics, aquest cas de transfuguisme capgira completament l'aritmètica municipal, ja que ERC podrà governar amb majoria la resta de legislatura. Però en l'àmbit jurídic es generen dubtes sobre si Pons podrà obrar com una regidora més d'ERC. La nova edil del grup republicà al·lega que pot mantenir les carteres que li pertocaven abans del trencament entre el PSC i Junts per Bagà perquè encara no s'havia formalitzat la modificació del cartipàs. En canvi, el portaveu socialista considera que un cop tramitada la instància per abandonar l'equip de govern ja no se li poden tramitar noves atribucions. L'únic element clar, a dia d'avui, és que Mariona Pons passarà a ser regidora no adscrita.