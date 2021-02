Els regidors de la CUP de Berga conservaran els mateixos sous

Els regidors de la CUP de Berga conservaran el mateix sou que cobraven fins ara. Inicialment, la intenció dels edils cupaires era rebaixar-se un 6% la retribució per tal que el nou regidor d'ERC Ramon Camps pogués cobrar la quantitat proporcional a un 33% de dedicació. Però finalment, el republicà no tindrà una dedicació assignada, i per tant, no obtindrà cap retribució pel fet d'ocupar una cartera en l'equip de govern (com tampoc Dolors Tous per ser jubilada).

Aquest punt no es va incloure finalment en l'ordre del dia del ple ordinari d'ahir, en el qual s'ha confirmat l'entrada oficial dels regidors d'ERC a l'equip de govern. Ramon Camps és regidor de Municipalitzacions i Dolors Tous es fa càrrec de la cartera de Societat Inclusiva i Gent Gran Activa. D'altra banda, en el ple d'aquest mes de febrer també es va saber que Els regidors de l'oposició de Berga continuaran cobrant per assistir als plens i als òrgans col·legiats. Com a mínim, això és el que han pactat els grups municipals del consistori fins que no tornin a debatre la qüestió i possibles mesures alternatives al respecte properament.

La CUP va plantejar retirar les retribucions dels edils opositors en el ple del mes passat, però es va topar amb el rebuig frontal de les dues forces que integren l'oposició -Junts per Berga i el PSC-. La mesura havia estat inclosa en l'ordre del dia del ple d'aquest mes de febrer, però finalment es va deixar aparcada.

La principal forca de l'oposició, Junts per Berga, assenyala que «sempre hem defensat que les persones que treballen per la ciutat, sigui govern o oposició han de percebre quelcom a canvi». El grup municipal diu que està «a l'expectativa» de la reunió a la qual s'han emplaçat les diferents forces, però destaca que continuarà «posant en valor la tasca que fa l'oposició», i demana que en el cas que finalment es retiressin les indemnitzacions, «Junts per Berga pugui decidir a què es destinen». Per la seva banda, el regidor del PSC, Abel García, considera que és el que «pertoca a nivell legal i moral», i destaca que «ha quedat pales en aquest ple que fem els deures i que tothom treballa».

El regidor de Junts per Berga, Marc Marginet, va exigir en el ple d'ahir que l'equip de govern «assumeixi responsabilitats i els errors» al voltant de la gestió de la residència Sant Bernabé. Fins i tot, Marginet va demanar que «les persones d'aquest equip de govern que se sentin responsables presentin la dimissió».

L'edil de la principal força de l'oposició considera que «s'han superat unes línies vermelles» i que ha mancat honestedat, transparència i autocrítica. A més, la formació va recordar que en el ple del passat mes de setembre ja va sol·licitar a l'equip de govern que donés explicacions respecte al traspàs del centre, i que no va rebre resposta.

Per la seva banda, l'alcalde accidental ahir i regidor de Drets Socials, Ivan Sánchez, va demanar disculpes «pels greuges que l'oposició hagi pogut sentir» pel que fa a la recepció de la documentació, i es va comprometre a que hi hagi «més participació» i que en el futur es treballi de forma conjunta.

Sobre la petició de Marginet de que els regidors que es sentin responsables presentin la dimissió, Sànchez va assenyalar que es prendria una decisió al respecte «com a govern».