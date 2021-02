Berga ha executat tard el 5% de la subvenció de les obres del polígon de la Valldan

L'endarreriment en l'execució de les obres del polígon de la Valldan, que havien d'acabar, com a molt tard, el 31 de de desembre del 2020, podria suposar que el consistori berguedà hagi d'aportar uns 60.000 euros de les arques municipals, corresponent al 5% de la subvenció de la Diputació de Barcelona. Així ho va reconèixer el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament, Aleix Serra, en el ple ordinari d'aquest mes de febrer.

Les obres del polígon, que a hores d'ara ja estan finalitzades, tenien un pressupost d'1.2256.120,49 euros, dels quals la previsió inicial era que la Diputació de Barcelona en sufragués poc més d'un milió. Però la subvenció de l'ens provincial caducava el 31 de desembre de l'any passat, i les actuacions previstes no van concloure fins a la tercera setmana de gener. Aquestes, però només corresponen al 5% de la subvenció, als treballs d'asfaltatge i pintada de les marques vials.

Serra va assenyalar en la sessió plenària que «l'endarreriment parteix de la redacció del projecte» i que «ja fa un any els terminis no quadraven». El regidor confia que la Diputació finalment accepti aquests 60.000 euros en la subvenció, i recorda que, si no és així, «hi haurà un greuge amb altres municipis en la mateixa convocatòria que se'ls va fer una excepció», en al·lusió a un cas similar de la ciutat d'Igualada.

D'altra banda, l'edil d'Urbanisme va assegurar que el consistori «està satisfet» amb el resultat de les obres, i va destacar que si l'Ajuntament va just amb els terminis d'aquestes «és perquè aspirem a massa projectes en proporció a la capacitat de l'àrea de serveis tècnics i contractació».

En declaracions a aquest diari, el regidor recorda que inicialment es va demanar una pròrroga de dos mesos de la subvenció, i que finalment el període de retard només ha estat de tres setmanes. «Estem parlant d'un endarreriment inapreciable», opina Serra.

Sobre el cas d'Igualada, en el qual la Diputació va acceptar prolongar el termini d'execució per la greu afectació de la covid-19 a la ciutat, Serra assenyala que a Berga l'estat d'alarma també va bloquejar tot el projecte i destaca que el període d'execució d'obres de l'ajuntament berguedà és força alt, segons la mateixa Diputació va reconèixer al consistori.