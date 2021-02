Guardiola preveu tenir a punt la sala polivalent a l'estiu

Guardiola de Berguedà ja està una mica més a prop de disposar d'una sala polivalent, després de l'enderrocament de l'antic pavelló fa més de deu anys. El consistori confia que l'equipament estigui enllestit en la segona part de l'estiu.

La instal·lació d'aquesta obra ja era prevista des de l'any 2019, però ha anat acumulant endarreriments, entre els quals el provocat per l'estat d'alarma de la primavera. L'alcalde del municipi, Josep Lara, assegura que només falta l'estructura, la coberta i els tancaments per concloure la construcció d'aquesta sala.

Fins i tot, en els pronòstics més optimistes, Lara no descarta que pugui estar disponible per la festa major, al principi d'agost. De fet, el batlle assenyala que l'equipament ha de permetre celebrar-hi actes i concerts de la festa major, així com també activitats esportives quan les condicions meteorològiques no permetin desenvolupar-les a l'aire lliure.

El cost de l'obra és aproximadament de 800.000 euros, finançats per la Diputació de Barcelona. L'alcalde destaca que els micropilotatges han acabat encarint uns 100.000 euros la construcció de l'equipament. Pel que fa al disseny, Lara avança que serà «arriscat, de molts colors i amb un toc bastant modern».

El vell pavelló, que també s'utilitzava com a sala polivalent, es va enderrocar fa deu anys perquè tenia problemes estructurals i corria el risc d'enfonsar-se pel seu mal estat. Al seu lloc s'hi va fer un pista esportiva a l'aire lliure cimentada, on ara s'aixeca aquesta nova obra.