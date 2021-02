Berga vol apujar entre el 5 i el 10% els preus dels abonaments de la piscina

L'Ajuntament de Berga té la intenció d'augmentar els preus dels abonaments de la piscina municipal i també els de les entrades diàries. Aquesta mesura s'inclou en la modificació d'una ordenança que també fa referència als preus de la utilització de les instal·lacions esportives.

Concretament, el consistori pretén incrementar mig euro l'entrada diària tant a la població infantil com a l'adulta. D'aquesta manera, el preu passaria a ser de 2 euros i mig per al primer grup i de 3 euros i mig per al segon. D'altra banda, pel que fa als diferents abonaments de bany, es preveu un increment d'entre 2 i 5 euros.

Actualment, un abonament de tota la temporada costa entre 40 i 60 euros, un de 30 dies oscil·la entre els 30 i els 45, i el de 15 dies val entre 20 i 30 euros. Això sí, convé remarcar que aquestes tarifes corresponen a l'estiu de l'any 2019, ja que en la temporada estival passada es van canviar a causa de la pandèmia de la covid-19, i per a tots els grups el preu de l'entrada va ser només d'1,50 euros. A més, tan sols es va habilitar un abonament de 10 dies.

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Berga, Isaac Santiago, assenyala que aquest increment s'ha decidit després de fer un estudi econòmic i calcular els costos reals del servei. Això sí, Santiago assegura que també es preveuen millores en l'equipament al llarg d'aquest 2021. De tota manera, a expenses de com evolucioni la situació sanitària, el consistori no descarta acabar establint el mateix sistema i tarifes que l'estiu passat.

Pel que fa a la piscina municipal, també es vol crear una tarifa reduïda d'un euro i mig per accedir-hi durant l'última hora d'obertura, així com un abonament familiar mensual per a unitats familiars de diversos membres.

D'altra banda, l'ordenança inclou noves categories en la taxa per poder fer ús de les instal·lacions esportives municipals, com per exemple les pistes de frontó i vòlei platja, els pavellons d'esports i el camp de futbol. En aquest sentit, inclourà la possibilitat de poder fer ús de les instal·lacions senceres o només una part. A més, es preveu l'actualització de les taxes en la utilització dels pavellons i el camp de futbol, mentre que les pistes de frontó i vòlei platja mantindran les tarifes actuals.