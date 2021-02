El Berguedà posa a prova drons que vigilen les vaques des del cel

Controlar els ramats de vaques des del cel i evitar desplaçaments innecessaris. Aquest és l'objectiu principal de la prova pilot que han engegat l'empresa Exodronics juntament amb la Federació Raça Bruna dels Pirineus. En concert, la iniciativa consisteix en què un dron equipat amb una càmera i sensors s'encarrega de localitzar, controlar i recomptar el bestiar.

Les vaques de la raça bruna dels Pirineus passen molts mesos a l'any pasturant al seu aire a les muntanyes i això fa que el ramader hagi d'anar sovint a visitar-les i comprovar que no se n'hagi extraviat cap ni hagi pres mal. "El dron estalvia desplaçaments als ramaders, ja que permet fer recomptes de les vaques i ubicar-les", detalla el director d'Exodronics, Jordi Crespo.

L'empresa osonenca Exodronics, que dissenya i comercialitza drons, ha estat l'encarregada de posar en marxa aquest experiment, del qual ja se n'han fet dues proves amb molt d'èxit. Una de les proves s'ha fet a Olvan, al Berguedà, on hi pastura un ramat de la raça bruna dels Pirineus.

El director de la companyia detalla que, en aquest cas, han planificat una ruta de 24 hectàrees de superfície. El dron, un cop s'ha enlairat a uns 120 metres d'alçada, segueix de manera autònoma la ruta planificada i, en uns 15 minuts, fa 740 fotografies tèrmiques. A més, també retransmet en directe les imatges que grava amb la càmera que porta incorporada.

El resultat de les imatges capturades és un "mapa precís" amb el recompte del bestiar. Aquesta informació, segons Crespo, permet evitar que els ramaders s'hagin de desplaçar tant sovint per controlar que el ramat es troba en bones condicions. Això és especialment interessant pels ramats que pasturen a la muntanya, ja que el ramader pot perdre fins a quatre hores per arribar fins a l'indret on es troben els animals.

En aquest sentit, el president de la Federació Raça Bruna dels Pirineus (FEBRUPI), Joan Noguera, valora molt positivament el fet que els drons permetrien evitar desplaçaments als ramaders. "L'observació dels animals és molt important i si la pots fer dos cops al dia, molt millor que un", relata Noguera, que deixa clar que el dron "en cap cas substituiria la feina del ramader, sinó que la complementaria". A banda de localitzar i comptar els animals, Noguera avança que estan treballant perquè el dron també pugui identificar els individus.

La FEBRUPI creu que el projecte es podria implementar de forma compartida, ja sigui per zones o a través d'agrupacions. Noguera creu que seria una manera de "reduir costos", ja que "segurament si cada ramader s'ha de comprar un dron no seria viable". De fet, des d'Exodronics apunten que una bona idea seria que els ramaders contractessin un operador de drons que pogués fer aquesta activitat i així no haurien d'habilitar-se com a pilots.